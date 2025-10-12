Cổ động viên Indonesia gọi tên HLV Shin Tae-yong
Rạng sáng 12/10, người hâm mộ Indonesia đồng thanh hô tên HLV Shin Tae-yong sau thất bại 0-1 trước Iraq thuộc vòng loại World Cup 2026.
Lionel Messi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Jordi Alba sút tung lưới Atlanta United, trong chiến thắng 4-0 của Inter Miami tại vòng 33 MLS sáng 12/10.
Diego Costa tái hiện hình ảnh 'gã điên' khi tham gia trận giao hữu giữa các huyền thoại Chelsea và Liverpool tại Stamford Bridge đêm 11/10.
Tối 10/10, U23 Thái Lan thua U23 Trung Quốc 1-3 trong trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.
Tối 9/10, tuyển Việt Nam đánh bại Nepal ở lượt trận thứ 3, bảng F vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bình Dương.
Chiều 9/10, tạ lễ ra mắt HLV Harry Kewell, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng kiên nhẫn chờ đợi chiến lược gia người Australia. Hai thầy trò có cuộc trao đổi ngắn trước khi rời đi.
Ở sự kiện Icons Series - giải golf quy tụ nhiều huyền thoại thể thao, Pep Guardiola thực hiện cú chip-in ngoạn mục, được ví như "slam dunk" trong bóng rổ. Đoạn clip gây bão trên mạng xã hội, thu hút gần 5 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.
Altay Bayindir chủ động tiến tới chúc mừng Senne Lammens sau màn ra mắt giúp MU thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Premier League đêm 4/10.
Tiền đạo Lamine Yamal khiến nhiều CĐV không hài lòng khi ném thẳng áo tập xuống sân thay vì đưa cho trợ lý của Barcelona, ở trận gặp PSG tại Champions League hôm 2/10.
Andre Onana thực hiện 7 pha cứu thua giúp Trabzonspor thắng Kayserispor 4-0 thuộc vòng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 4/10.
Hôm 2/10, Achraf Hakimi ngăn cản pha ném biên nhanh của Alejandro Balde bên phía Barcelona, trong trận PSG thắng 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.