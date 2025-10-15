Lịch sử gọi tên Harry Kane

Harry Kane tiếp tục viết thêm một chương mới trong lịch sử tuyển Anh khi lập cú đúp giúp "Tam sư" đè bẹp Latvia 5-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 15/10.

Kane ghi hơn 1 bàn trong 13 trận khác nhau cho "Tam sư".

Với cú đúp trên sân Daugava, Kane phá kỷ lục ghi nhiều hơn một bàn trong một trận đấu tới 13 lần, vượt qua huyền thoại Nat Lofthouse (12 lần). Thành tích này nâng tổng số bàn thắng của Kane cho tuyển Anh lên 76 bàn sau 110 trận, củng cố vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển.

Ở tuổi 32, tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich không chỉ duy trì phong độ đỉnh cao mà còn trở thành hạt nhân trong triều đại mới của HLV Thomas Tuchel. Cựu sao Spurs ghi 7 bàn trong 7 trận gần nhất cho tuyển Anh, và là biểu tượng của sự ổn định đáng nể.

Từng bị chỉ trích vì thi đấu mờ nhạt ở Euro 2024, Kane đáp trả tất cả bằng phong độ hủy diệt. Mùa giải mới, anh có 18 bàn và 3 kiến tạo chỉ sau 10 trận cho Bayern, sau khi giành Chiếc giày Vàng châu Âu 2023/24 với 36 bàn tại Bundesliga.

Sau trận thắng Latvia giúp Anh chính thức giành vé dự World Cup 2026 sớm hai lượt. Kane chia sẻ: "Chúng tôi khiến việc này trông dễ dàng, nhưng thật ra chẳng có gì dễ. Điều quan trọng là duy trì tiêu chuẩn cao ở mọi trận đấu. Hai trận còn lại sẽ là cơ hội để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu lớn".

Trong bối cảnh những tài năng trẻ như Jude Bellingham, Cole Palmer hay Adam Wharton sắp trở lại, tuyển Anh sở hữu chiều sâu đáng mơ ước. Còn với Kane, "Tam sư" có lý do để tin rằng kỳ World Cup tới có thể là hành trình lịch sử.