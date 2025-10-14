HLV Tuchel cảnh báo Rashford

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, lo rằng Marcus Rashford có nguy cơ lãng phí tiềm năng của mình.

HLV Tuchel muốn Rashford chơi tốt hơn nữa.

Phát biểu ngày 13/10, nhà cầm quân người Đức dành nhiều lời khen cho ngôi sao đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester United. Rashford ghi 3 bàn và có 4 kiến tạo sau 10 trận đầu mùa tại Tây Ban Nha, tuy nhiên với Tuchel, như thế vẫn là chưa đủ.

“Cậu ấy có thể trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới”, Tuchel nói. “Nhưng tôi lo Rashford có thể đánh mất tài năng của mình. Cậu ấy có khả năng dứt điểm tốt, tốc độ, bùng nổ, mạnh mẽ trong không chiến - Rashford không có giới hạn nào cả. Nhưng những con số của cậu ấy vẫn chưa ở mức như mong đợi. Rashford cần phải tự thúc đẩy bản thân hơn nữa, vì nếu không, cậu ấy có thể hối tiếc trong 10 năm tới về những gì mình lẽ ra có thể trở thành”.

Tuchel tiết lộ thường xuyên nói chuyện riêng với Rashford, khuyên anh phải ghi bàn và kiến tạo nhiều hơn. “Cậu ấy có tiềm năng, nhưng tiềm năng là một từ nguy hiểm trong thể thao đỉnh cao”, Tuchel nhấn mạnh. “Bởi nếu không đạt được sự ổn định, bạn sẽ lãng phí nó”.

Rashford luôn có mặt trong danh sách triệu tập tuyển Anh kể từ khi Tuchel đảm nhận ghế HLV trưởng “Tam sư” hồi tháng 3, ngoại trừ các trận giao hữu mùa hè với Senegal và Andorra – thời điểm anh vắng mặt vì chấn thương khi còn khoác áo Aston Villa.

Dù đã khởi đầu khá hứa hẹn cùng Barcelona, trong đó có cú đúp bàn thắng ở trận thắng Newcastle tại Champions League, Tuchel vẫn gửi lời cảnh báo: sự nghiệp của Rashford “chưa được cứu vãn” và mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu nếu anh duy trì phong độ đỉnh cao trong thời gian dài.

Một lời nhắn thẳng thắn, có phần nghiêm khắc – nhưng cũng là lời nhắc nhở của một HLV tin rằng Rashford vẫn chưa chạm tới giới hạn của chính mình.