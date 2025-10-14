HLV Shin Tae-yong lại làm dậy sóng Hàn Quốc

Ban lãnh đạo Ulsan Hyundai và HLV Shin Tae-yong khẩu chiến sau những lùm xùm từ phong cách giao tiếp đến hành vi ngoài lề của chiến lược gia này.

HLV Shin Tae-yong gây tranh cãi.

Cựu huấn luyện viên trưởng của Ulsan HD, Shin Tae-yong, lên tiếng phản bác các tin đồn liên quan đến mình trong một cuộc phỏng vấn với KBS, sau khi bị câu lạc bộ này sa thải.

Những phát ngôn của ông làm dấy lên cuộc tranh cãi gay gắt với đội bóng cũ, khi tiết lộ nhiều chi tiết gây sốc về nội tình dẫn đến quyết định chấm dứt hợp đồng. Một trong những tin đồn gây tranh cãi là việc Shin Tae-yong bị cáo buộc mang gậy golf cá nhân lên xe buýt của đội để chơi golf trước hoặc sau các trận đấu.

Ông thẳng thừng phủ nhận: “Tôi chưa bao giờ chơi golf trước hoặc sau các trận đấu sân khách. Chỉ một lần tôi để gậy golf lên xe buýt để gửi về nhà ở Seongnam, nhưng một cầu thủ đã chụp ảnh và làm rò rỉ hình ảnh đó”.

Phát ngôn này cho thấy HLV Shin bị hiểu lầm và có thể là nạn nhân của sự cố ý bôi nhọ từ nội bộ đội bóng. Liên quan đến tin đồn về việc ông có hành vi lạm dụng lời nói hoặc bạo lực thể chất với các cầu thủ, Shin Tae-yong thừa nhận từng đùa giỡn để thân thiết hơn với học trò, bao gồm việc sử dụng một số từ ngữ nhẹ nhàng hoặc kéo tai họ.

HLV Shin Tae-yong rời Ulsan chỉ sau 2 tháng làm việc

Tuy nhiên, ông khẳng định: “Tôi chưa bao giờ có hành vi lạm dụng lời nói hay bạo lực thể chất vì cảm xúc”. Về mối bất hòa với các cầu thủ kỳ cựu, Shin Tae-yong tiết lộ rằng một số người không chào hỏi vì bị loại khỏi kế hoạch của ông cho đội bóng.

Sau khi HLV Shin công khai ý định cải tổ đội hình trên truyền thông, các cầu thủ này kích động những người khác, gây áp lực để câu lạc bộ sa thải ông. Đáng chú ý, cựu thuyền trưởng tuyển Indonesia cho biết Ulsan HD đã tham khảo ý kiến các cầu thủ trước khi thông báo chấm dứt hợp đồng, mà không có sự trao đổi trực tiếp nào với chính ông trước đó. Điều này làm dấy lên nghi vấn về sự thiếu minh bạch trong cách xử lý của ban lãnh đạo đội bóng.

Ngay sau đó, ban lãnh đạo Ulsan HD cũng lên tiếng đáp trả. CLB Hàn Quốc khẳng định họ có bằng chứng video về việc HLV Shin bạo hành học trò. Ngoài ra, chất lượng các buổi tập của Ulsan HD dưới thời cựu HLV tuyển Indonesia cũng bị chê kém chất lượng.

Những phát ngôn kể trên đã làm dậy sóng bóng đá xứ kim chi, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách quản lý của HLV Shin Tae-yong và văn hóa nội bộ của đội bóng hàng đầu Hàn Quốc.

Hôm 9/10, Ulsan Hyundai tuyên bố sa thải HLV Shin Tae-yong. Theo Sports Chosun, nguyên nhân không chỉ nằm ở kết quả kém cỏi, mà còn bởi thái độ thiếu chuyên nghiệp của chiến lược gia này.

Đầu tháng 10, một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bộ gậy golf cá nhân của HLV Shin Tae-yong được chất lên xe buýt của đội trong một chuyến làm khách tại K League 1. Khi hình ảnh này được công khai, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn HD Group, đơn vị sở hữu Ulsan HD, tỏ ra cực kỳ tức giận.

Ngoài ra, HLV Shin Tae-yong cũng có xung đột với các học trò. Ông gây ra rạn nứt nội bộ khi công khai tuyên bố kế hoạch cải tổ đội hình mà không tham khảo ý kiến từ ban lãnh đạo câu lạc bộ. Những động thái này làm mất lòng các cầu thủ và ban quản lý đội bóng.