Sự đối lập khó tin giữa Haaland với Isak, Gyokeres

Màn trình diễn chói sáng của Erling Haaland ở tuyển Na Uy khiến anh bị đem ra so sánh với bộ đôi Viktor Gyokeres và Alexander Isak của tuyển Thụy Điển tại vòng loại World Cup 2026.

Haaland rực sáng ở mùa 2025/26. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo của Man City không chỉ duy trì phong độ ghi bàn ổn định ở cấp CLB, mà còn trở thành niềm hy vọng số một của đội tuyển quốc gia. Hôm 12/10, Haaland lập hat-trick giúp Na Uy nhấn chìm Israel 5-0 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Haaland ghi 51 bàn chỉ sau 46 lần ra sân cho tuyển quốc gia. Đây cũng là trận thứ 10 liên tiếp anh ghi ít nhất một bàn, tính ở mọi cấp độ.

Phong độ chói sáng của Haaland làm lu mờ cả Isak lẫn Gyokeres, những người vừa tịt ngòi trong thất bại 0-1 của Thụy Điển trước Kosovo rạng sáng 14/10. Bộ đôi tiền đạo hơn 200 triệu bảng không để lại dấu ấn nào trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Với Gyokeres, anh không thể ghi bàn hay kiến tạo, đồng thời không tung ra đường chuyền tạo cơ hội hoặc có pha đi bóng thành công nào. Tân binh của Arsenal còn để mất bóng tới 12 lần.

Gyokeres (trái) liên tục tịt ngòi ở ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Tình cảnh của Isak cũng chẳng khá hơn. Chân sút đang khoác áo Liverpool bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn, đồng thời kết thúc trận đấu với thống kê đáng thất vọng: 0 bàn thắng, 0 kiến tạo và 0 đường chuyền mở ra cơ hội.

“Bom tấn” được Liverpool chiêu mộ với mức phí khổng lồ 150 triệu euro này mới chỉ ghi đúng 1 bàn từ đầu mùa (trước Southampton ở League Cup).

Phong độ nghèo nàn của Gyokeres và Isak khiến hàng công Thụy Điển trở thành nỗi lo lớn, đặc biệt khi họ đang cần điểm số để nuôi hy vọng giành vé dự World Cup. Trái ngược với Haaland, người vẫn thi đấu rực sáng và cho thấy tầm ảnh hưởng khổng lồ lên đội tuyển quốc gia.

Nếu Gyokeres và Isak không sớm tìm lại phong độ săn bàn, Thụy Điển có nguy cơ phải ngồi nhà xem World Cup 2026.

Màn trình diễn siêu hạng của Haaland trong trận thắng 11-1 Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.