28 đội tuyển góp mặt ở World Cup 2026

Châu Âu (1): Anh: Chiến thắng 5-0 trước Latvia giúp "Tam sư" trở thành đại diện châu Âu đầu tiên có vé dự World Cup 2026. Đây cũng là lần thứ 8 liên tiếp, tuyển Anh dự sân chơi này.
Châu Á (8): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia: Qatar làm nên lịch sử với lần đầu giành vé dự World Cup thông qua vòng loại. Trong khi đó, Saudi Arabia tiếp tục là một trong những ngọn cờ đầu của bóng đá châu Á với lần thứ 7 dự giải đấu lớn nhất cấp tuyển quốc gia.
Châu Phi (9): Algeria, Ai Cập, Ghana, Morocco, Tunisia, Cape Verde, Senegal, Bờ Biển Ngà, Nam Phi: Ngày thi đấu cuối của vòng loại khu vực châu Phi chứng kiến sự trỗi dậy của hai tên tuổi nổi danh một thời là Bờ Biển Ngà và Nam Phi. Nam Phi lần đầu dự giải đấu lớn nhất thế giới sau 16 năm chờ đợi, trong khi người hâm mộ của "Những chú voi" Bờ Biển Ngà cũng phải chờ 12 năm mới lại được hít thở bầu không khí World Cup.
Nam Mỹ (6): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay: Brazil vừa gây sốc khi để thua ngược Nhật Bản 2-3 ở thế dẫn 2 bàn.Dù chỉ là trận giao hữu, kết quả này vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của thầy trò HLV Carlo Ancelotti.
Châu Đại Dương (1): New Zealand: Chris Wood cùng đồng đội không có đối thủ ở vòng loại khu vực châu Đại Dương, qua đó mang về tấm vé World Cup đầu tiên kể từ năm 2010 cho "xứ Kiwi".
Đồng chủ nhà (3): Mỹ, Canada và Mexico: Do không phải thi đấu vòng loại, 3 nước đồng chủ nhà đang ráo riết tìm kiếm đối thủ thi đấu giao hữu nhằm chuốt đội hình cho World Cup.
