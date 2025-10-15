28 đội tuyển góp mặt ở World Cup 2026

Châu Phi (9): Algeria, Ai Cập, Ghana, Morocco, Tunisia, Cape Verde, Senegal, Bờ Biển Ngà, Nam Phi: Ngày thi đấu cuối của vòng loại khu vực châu Phi chứng kiến sự trỗi dậy của hai tên tuổi nổi danh một thời là Bờ Biển Ngà và Nam Phi. Nam Phi lần đầu dự giải đấu lớn nhất thế giới sau 16 năm chờ đợi, trong khi người hâm mộ của "Những chú voi" Bờ Biển Ngà cũng phải chờ 12 năm mới lại được hít thở bầu không khí World Cup.