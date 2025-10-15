Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

28 đội tuyển góp mặt ở World Cup 2026

  • Thứ tư, 15/10/2025 04:44 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Rạng sáng 15/10, tuyển Anh, Bờ Biển Ngà, Senegal, Saudi Arabia và Qatar là những đội có vé đến thẳng châu Mỹ vào hè năm sau.

World Cup 2026 anh 1

Châu Âu (1): Anh: Chiến thắng 5-0 trước Latvia giúp "Tam sư" trở thành đại diện châu Âu đầu tiên có vé dự World Cup 2026. Đây cũng là lần thứ 8 liên tiếp, tuyển Anh dự sân chơi này.
World Cup 2026 anh 2

Châu Á (8): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia: Qatar làm nên lịch sử với lần đầu giành vé dự World Cup thông qua vòng loại. Trong khi đó, Saudi Arabia tiếp tục là một trong những ngọn cờ đầu của bóng đá châu Á với lần thứ 7 dự giải đấu lớn nhất cấp tuyển quốc gia.
World Cup 2026 anh 3

Châu Phi (9): Algeria, Ai Cập, Ghana, Morocco, Tunisia, Cape Verde, Senegal, Bờ Biển Ngà, Nam Phi: Ngày thi đấu cuối của vòng loại khu vực châu Phi chứng kiến sự trỗi dậy của hai tên tuổi nổi danh một thời là Bờ Biển Ngà và Nam Phi. Nam Phi lần đầu dự giải đấu lớn nhất thế giới sau 16 năm chờ đợi, trong khi người hâm mộ của "Những chú voi" Bờ Biển Ngà cũng phải chờ 12 năm mới lại được hít thở bầu không khí World Cup.
World Cup 2026 anh 4

Nam Mỹ (6): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay: Brazil vừa gây sốc khi để thua ngược Nhật Bản 2-3 ở thế dẫn 2 bàn.Dù chỉ là trận giao hữu, kết quả này vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của thầy trò HLV Carlo Ancelotti.
World Cup 2026 anh 5

Châu Đại Dương (1): New Zealand: Chris Wood cùng đồng đội không có đối thủ ở vòng loại khu vực châu Đại Dương, qua đó mang về tấm vé World Cup đầu tiên kể từ năm 2010 cho "xứ Kiwi".
World Cup 2026 anh 6

Đồng chủ nhà (3): Mỹ, Canada và Mexico: Do không phải thi đấu vòng loại, 3 nước đồng chủ nhà đang ráo riết tìm kiếm đối thủ thi đấu giao hữu nhằm chuốt đội hình cho World Cup.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Điều kỳ lạ ở vòng loại World Cup 2026

Dù một số bảng đấu sắp khép lại giai đoạn vòng loại, vẫn chưa có đội tuyển châu Âu nào chính thức giành vé dự World Cup 2026.

33:2001 hôm qua

Malaysia khang cao FIFA vu cau thu nhap tich hinh anh

Malaysia kháng cáo FIFA vụ cầu thủ nhập tịch

29 phút trước 17:28 15/10/2025

0

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA liên quan đến vụ việc sai lệch hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch, trong nỗ lực đảo ngược án phạt nặng nề được ban hành hồi đầu tháng.

Dembele doi PSG tang luong hinh anh

Dembele đòi PSG tăng lương

1 giờ trước 16:41 15/10/2025

0

Theo L’Équipe, Ousmane Dembele yêu cầu ban lãnh đạo PSG xem xét lại hợp đồng để phù hợp với vị thế chủ nhân Quả bóng Vàng 2025.

Duy Anh

World Cup 2026 World Cup Anh Brazil châu Âu

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý