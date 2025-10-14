Điều kỳ lạ ở vòng loại World Cup 2026

Dù một số bảng đấu sắp khép lại giai đoạn vòng loại, vẫn chưa có đội tuyển châu Âu nào chính thức giành vé dự World Cup 2026.

Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo chưa có vé dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tính đến rạng sáng 14/10, người hâm mộ xác định được 19 đội tuyển cùng 3 nước đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico sẽ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, châu Âu chưa có đại diện nào góp mặt.

Á quân World Cup 2022, đội tuyển Pháp, vừa gây thất vọng khi bị Iceland cầm hòa 2-2 trên sân khách. Kết quả này khiến thầy trò HLV Didier Deschamps bị Ukraine thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm, trong bối cảnh vòng loại còn 2 trận nữa mới khép lại.

Bồ Đào Nha và Hà Lan đang tiến rất gần đến tấm vé dự World Cup 2026. Chỉ cần giành chiến thắng trước các đối thủ trực tiếp lần lượt là Hungary và Ba Lan ở lượt đấu kế tiếp, hai đội tuyển này sẽ chính thức đi tiếp.

Đội tuyển Na Uy của Erling Haaland cũng cần thêm 4 điểm trong 2 trận sắp tới gặp Estonia và Italy. Tại bảng I, Na Uy thể hiện phong độ thuyết phục với 18 điểm, hơn Italy 6 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Croatia, Anh, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Đan Mạch và Áo cũng được đánh giá khó để mất tấm vé nếu duy trì phong độ ổn định ở các lượt trận cuối.

Theo phân bổ của FIFA, châu Âu sẽ có 16 suất tham dự World Cup 2026, bao gồm 12 vé trực tiếp cho 12 đội dẫn đầu vòng loại và 4 vé thông qua loạt trận play-off dành cho các đội xếp nhì bảng.

