Điều kỳ lạ ở vòng loại World Cup 2026

  • Thứ ba, 14/10/2025 08:36 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Dù một số bảng đấu sắp khép lại giai đoạn vòng loại, vẫn chưa có đội tuyển châu Âu nào chính thức giành vé dự World Cup 2026.

Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo chưa có vé dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tính đến rạng sáng 14/10, người hâm mộ xác định được 19 đội tuyển cùng 3 nước đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico sẽ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, châu Âu chưa có đại diện nào góp mặt.

Á quân World Cup 2022, đội tuyển Pháp, vừa gây thất vọng khi bị Iceland cầm hòa 2-2 trên sân khách. Kết quả này khiến thầy trò HLV Didier Deschamps bị Ukraine thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm, trong bối cảnh vòng loại còn 2 trận nữa mới khép lại.

Bồ Đào Nha và Hà Lan đang tiến rất gần đến tấm vé dự World Cup 2026. Chỉ cần giành chiến thắng trước các đối thủ trực tiếp lần lượt là Hungary và Ba Lan ở lượt đấu kế tiếp, hai đội tuyển này sẽ chính thức đi tiếp.

Đội tuyển Na Uy của Erling Haaland cũng cần thêm 4 điểm trong 2 trận sắp tới gặp Estonia và Italy. Tại bảng I, Na Uy thể hiện phong độ thuyết phục với 18 điểm, hơn Italy 6 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Croatia, Anh, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Đan Mạch và Áo cũng được đánh giá khó để mất tấm vé nếu duy trì phong độ ổn định ở các lượt trận cuối.

Theo phân bổ của FIFA, châu Âu sẽ có 16 suất tham dự World Cup 2026, bao gồm 12 vé trực tiếp cho 12 đội dẫn đầu vòng loại và 4 vé thông qua loạt trận play-off dành cho các đội xếp nhì bảng.

Cú đánh 'triệu view' của Guardiola Ở sự kiện Icons Series - giải golf quy tụ nhiều huyền thoại thể thao, Pep Guardiola thực hiện cú chip-in ngoạn mục, được ví như "slam dunk" trong bóng rổ. Đoạn clip gây bão trên mạng xã hội, thu hút gần 5 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Duy Luân

Canh tuong gay soc o vong loai World Cup 2026 hinh anh

Cảnh tượng gây sốc ở vòng loại World Cup 2026

6 giờ trước 06:25 14/10/2025

0

Một sự cố đã xảy ra trong trận đấu giữa Xứ Wales và Bỉ tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 14/10, khi một con chuột bất ngờ lao vào sân, khiến trọng tài phải tạm dừng trận đấu.

Cu da hong 'trieu view' cua Isak hinh anh

Cú đá hỏng 'triệu view' của Isak

6 giờ trước 06:25 14/10/2025

0

Rạng sáng 14/10, Alexander Isak tiếp tục có màn trình diễn tệ trong thất bại 0-1 của Thụy Điển trước Kosovo ở bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Endrick dat hang hinh anh

Endrick đắt hàng

6 giờ trước 06:30 14/10/2025

0

PSG cùng loạt CLB châu Âu như Juventus, West Ham hay Real Sociedad được cho là đang lên kế hoạch giải cứu Endrick trong tháng 1/2026.

