Cú đá hỏng 'triệu view' của Isak

Rạng sáng 14/10, Alexander Isak tiếp tục có màn trình diễn tệ trong thất bại 0-1 của Thụy Điển trước Kosovo ở bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Isak liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Trên sân Ullevi, Isak được đồng đội chuyền dọn cỗ ngay trước khung thành Kosovo, song cú dứt điểm ở cự ly chỉ vài mét lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Pha bỏ lỡ nối tiếp chuỗi trận đáng thất vọng của bom tấn 150 triệu euro.

Trên mạng xã hội X, người hâm mộ liên tục chia sẻ đoạn clip về cú đá của Isak, qua đó sớm vượt chạm mốc triệu view theo cách không mong muốn. Hôm 11/10, Isak cũng bỏ lỡ cơ hội tương tự trong thất bại 0-2 trước Thụy Sĩ.

Cả 3 trận đấu gần nhất cấp tuyển, Isak chưa một lần ghi bàn hay kiến tạo. Con số thống kê còn thể hiện rõ hơn sự khó khăn của chân sút 150 triệu euro. Anh bỏ lỡ 3 cơ hội cực kỳ ngon ăn trong 3 trận đấu vòng loại.

Isak dường như thiếu cảm giác bóng ở thời điểm này.

Cựu sao Newcastle trải qua giai đoạn khó khăn đáng ngạc nhiên ở mùa giải 2025/26. Sau những kỳ vọng lớn, cầu thủ người Thụy Điển mới chỉ có một bàn thắng duy nhất cho CLB, trong trận thắng Southampton tại Carabao Cup.

Điều này gây lo lắng cho cả CLB lẫn người hâm mộ, bởi Isak vốn được kỳ vọng là ngôi sao tấn công hàng đầu, với khả năng săn bàn sắc bén từng được thể hiện ở các mùa trước. Tuy nhiên, thực tế hiện tại lại hoàn toàn trái ngược.

Các chuyên gia nhận định mức phí chuyển nhượng khổng lồ cùng kỳ vọng quá cao có thể là áp lực tâm lý lớn, khiến Isak chưa tìm lại được phong độ tốt nhất.

Hiện tại, Thụy Điển đứng chót bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với chỉ vỏn vẹn 1 điểm sau 4 lượt trận.