Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cú đá hỏng 'triệu view' của Isak

  • Thứ ba, 14/10/2025 06:25 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Rạng sáng 14/10, Alexander Isak tiếp tục có màn trình diễn tệ trong thất bại 0-1 của Thụy Điển trước Kosovo ở bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Cu da hong 'trieu view' anh 1

Isak liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Trên sân Ullevi, Isak được đồng đội chuyền dọn cỗ ngay trước khung thành Kosovo, song cú dứt điểm ở cự ly chỉ vài mét lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Pha bỏ lỡ nối tiếp chuỗi trận đáng thất vọng của bom tấn 150 triệu euro.

Trên mạng xã hội X, người hâm mộ liên tục chia sẻ đoạn clip về cú đá của Isak, qua đó sớm vượt chạm mốc triệu view theo cách không mong muốn. Hôm 11/10, Isak cũng bỏ lỡ cơ hội tương tự trong thất bại 0-2 trước Thụy Sĩ.

Cả 3 trận đấu gần nhất cấp tuyển, Isak chưa một lần ghi bàn hay kiến tạo. Con số thống kê còn thể hiện rõ hơn sự khó khăn của chân sút 150 triệu euro. Anh bỏ lỡ 3 cơ hội cực kỳ ngon ăn trong 3 trận đấu vòng loại.

Cu da hong 'trieu view' anh 2

Isak dường như thiếu cảm giác bóng ở thời điểm này.

Cựu sao Newcastle trải qua giai đoạn khó khăn đáng ngạc nhiên ở mùa giải 2025/26. Sau những kỳ vọng lớn, cầu thủ người Thụy Điển mới chỉ có một bàn thắng duy nhất cho CLB, trong trận thắng Southampton tại Carabao Cup.

Điều này gây lo lắng cho cả CLB lẫn người hâm mộ, bởi Isak vốn được kỳ vọng là ngôi sao tấn công hàng đầu, với khả năng săn bàn sắc bén từng được thể hiện ở các mùa trước. Tuy nhiên, thực tế hiện tại lại hoàn toàn trái ngược.

Các chuyên gia nhận định mức phí chuyển nhượng khổng lồ cùng kỳ vọng quá cao có thể là áp lực tâm lý lớn, khiến Isak chưa tìm lại được phong độ tốt nhất.

Hiện tại, Thụy Điển đứng chót bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với chỉ vỏn vẹn 1 điểm sau 4 lượt trận.

Solskjaer sẽ giải cứu Isak, Gyokeres?

Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển (SvFF) đang cân nhắc các ứng viên tiềm năng để thay thế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Jon Dahl Tomasson, sau những kết quả kém cỏi gần đây.

6 giờ trước

Isak gây phẫn nộ

Rạng sáng 11/10, màn trình diễn nhạt nhòa của Alexander Isak trong thất bại 0-2 trước Thụy Sĩ khiến người hâm mộ Thụy Điển phẫn nộ và thất vọng.

18:49 11/10/2025

Thảm họa Isak, Gyokeres

Dù sở hữu hai tiền đạo đắt giá Viktor Gyokeres và Alexander Isak trong đội hình, Thụy Điển vẫn đang xếp chót bảng B ở vòng loại World Cup 2026.

06:32 11/10/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Cú đá hỏng 'triệu view' Southampton Isak đá hỏng Thụy Điển

  • Southampton

    Southampton

    Southampton là một đội bóng đá Anh có trụ sở tại thành phố Southampton, Hampshire. Câu lạc bộ đã giành được FA Cup một lần vào năm 1976 và từng bị xuống hạng Premier League vào ngày 15/5/2005. Họ trở lại Premier League vào mùa giải 2012-13 và thi đấu giải này từ đó đến nay.

    • Thành lập: 1885
    • Biệt danh: The Saints
    • Sân vận động: St Mary's, Southampton, Anh

Đọc tiếp

La lung Florian Wirtz hinh anh

Lạ lùng Florian Wirtz

1 giờ trước 11:40 14/10/2025

0

0 bàn thắng, 0 kiến tạo - những con số tưởng như lạnh lùng ấy lại đang kể một câu chuyện khác về Florian Wirtz.

Bayern ra gia mua Bruno Fernandes hinh anh

Bayern ra giá mua Bruno Fernandes

2 giờ trước 11:00 14/10/2025

0

Bayern Munich đặt mục tiêu chiêu mộ Bruno Fernandes, đội trưởng của Manchester United.

Barca chot tuong lai Rashford hinh anh

Barca chốt tương lai Rashford

2 giờ trước 11:00 14/10/2025

0

Barcelona đang nghiêm túc trong việc giữ chân Marcus Rashford sau quãng thời gian cho mượn thành công từ Manchester United.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý