Thảm họa Isak, Gyokeres

Dù sở hữu hai tiền đạo đắt giá Viktor Gyokeres và Alexander Isak trong đội hình, Thụy Điển vẫn đang xếp chót bảng B ở vòng loại World Cup 2026.

Gyokeres chơi kém ở tuyển Thụy Điển. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 11/10, Thụy Điển thua 0-2 trước Thụy Sĩ trên sân nhà bởi các pha lập công của Granit Xhaka và Johan Manzambi. Ở trận này, cặp tiền đạo Gyokeres và Isak đều đá chính nhưng không tạo ra dấu ấn đáng kể.

Thụy Điển chỉ tung ra vỏn vẹn 7 cú sút cả trận nhưng không lần nào bóng đi trúng đích. Thống kê khác chỉ ra Isak và Gyokeres để mất bóng tổng cộng 21 lần và bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn. Đây là màn trình diễn gây sốc khi cặp tiền đạo này đều được kỳ vọng trở thành đầu tàu trong tham vọng đưa Thụy Điển dự World Cup 2026.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích Isak và Gyokeres tăng cao. Một tài khoản viết: "Có ai nhận ra đây là hai bom tấn trị có tổng trị giá hơn 200 triệu bảng ở Premier League không?". CĐV khác bình luận: "Arsenal và Liverpool hẳn lo lắng vì màn trình diễn này của cả hai". Người hâm mộ khác nhận xét: "Sự sa sút đáng kinh ngạc".

Sau 3 trận ở vòng loại World Cup 2026, Thụy Điển xếp chót bảng B với 1 trận hòa và 2 trận thua. Đội ghi được 2 bàn nhưng không phải do công của Isak hay Gyokeres.

Thụy Điển đang kém đội dẫn đầu bảng Thụy Sĩ đến 8 điểm. Màn trình diễn nghèo nàn này đe dọa trực tiếp đến tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2026 của thầy trò HLV Jon Dahl Tomasson.

