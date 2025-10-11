Isak gây phẫn nộ

Rạng sáng 11/10, màn trình diễn nhạt nhòa của Alexander Isak trong thất bại 0-2 trước Thụy Sĩ khiến người hâm mộ Thụy Điển phẫn nộ và thất vọng.

Pha bỏ lỡ khó tin của Isak.

Tiền đạo tân binh trị giá 125 triệu bảng của Liverpool được triệu tập cho hai trận gặp Thụy Sĩ và Kosovo thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Tuy nhiên, Isak trở thành tâm điểm chỉ trích ngay trong trận đấu đầu tiền.

Phút 37 trên sân Friends Arena, Isak được Lucas Bergvall dọn cỗ ngay trước khung thành, song cú dứt điểm ở cự ly chỉ vài mét lại đưa bóng đập cột dọc. Pha bỏ lỡ ấy, theo nhiều CĐV, chính là bước ngoặt khiến Thụy Điển thất thủ 0-2 ngay trên sân nhà

Thống kê sau trận càng khiến người ta thất vọng. Isak chỉ có một cú sút chệch mục tiêu, một cơ hội lớn bị bỏ lỡ, chuyền chính xác 12/16 lần, và thắng đúng một pha tranh chấp trong 7 lần đối đầu.

Nhiều CĐV bức xúc trên mạng xã hội X với loạt bình luận: "Anh ta tự tay chôn vùi cơ hội dự World Cup của đất nước mình"," Isak là nỗi ô nhục quốc gia", "Không còn nói đùa nữa, Isak thật sự phản bội đội tuyển", "Không thể tin Liverpool bỏ ra 125 triệu bảng cho Isak".

Trong hè 2025, Isak từng đình công để ép Newcastle cho phép sang Liverpool. Lúc này, anh đánh mất phong độ và thể lực vì không tập luyện suốt nhiều tuần. Dù cập bến Anfield với kỳ vọng lớn, Isak mới đá chính 4 trận và chưa thể hòa nhập.

Hiện tại, Thụy Điển đứng chót bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với chỉ vỏn vẹn 1 điểm sau 3 lượt trận.