Solskjaer sẽ giải cứu Isak, Gyokeres?

Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển (SvFF) đang cân nhắc các ứng viên tiềm năng để thay thế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Jon Dahl Tomasson, sau những kết quả kém cỏi gần đây.

Solskjaer hiện thất nghiệp sau khi bị Besiktas sa thải hồi cuối tháng 8, kết thúc nhiệm kỳ ngắn ngủi của ông tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Rạng sáng 14/10, Thụy Điển gục ngã 0-1 trước Kosovo, khiến cánh cửa trực tiếp dự World Cup 2026 gần như khép lại với họ. Sau 4 trận đấu ở bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Thuỵ Điển - với hai họng súng đắt giá trên hàng công là Isak và Gyokeres - đang xếp chót với chỉ 1 điểm. Họ kém đội đầu bảng Thuỵ Sĩ tới 9 điểm.

Tuy nhiên, Thụy Điển vẫn còn cơ hội dự World Cup 2026 thông qua suất play-off nhờ thành tích ở Nations League, vì thế, SvFF muốn hành động trước khi quá muộn để cứu vãn tình thế.

Trước loạt trận tháng 10, SvFF vẫn công khai ủng hộ Tomasson – người có hợp đồng đến hết vòng loại World Cup 2026 – nhưng hai thất bại trước Thụy Sĩ và Kosovo là giọt nước tràn ly. Giám đốc Bóng đá của SvFF, Kim Källström, bắt đầu xem xét các phương án thay thế HLV Tomasson. Và HLV Ole Gunnar Solskjaer đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất.

Cựu HLV Manchester United hiện tự do sau khi bị Besiktas sa thải vào tháng 8. Với kinh nghiệm dẫn dắt ở Ngoại hạng Anh và khả năng truyền động lực, Solskjaer được xem là ứng viên sáng giá. Sự tương đồng văn hóa giữa Na Uy và Thụy Điển cũng là một lợi thế.

Ngoài Solskjaer, Graham Potter, Olof Mellberg và Per-Mathias Høgmo cũng là những ứng viên khác. Các kết quả tệ hại thời gian qua của Thụy Điển khả năng cao buộc SvFF phải hành động. Nhất là khi, vòng play-off World Cup 2026 sẽ sớm khởi tranh trong vài tháng tới.