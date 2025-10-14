Cú sốc lớn ở vòng loại World Cup

Một tối lạnh ở Friends Arena. Thụy Điển tung hết ngôi sao, dồn toàn lực tấn công, nhưng rồi vẫn gục ngã 0-1 trước Kosovo - cú ngã khiến cánh cửa World Cup 2026 gần như khép lại với họ.

Isak không cứu được Thuỵ Điển trước Kosovo.

Alexander Isak được chờ đợi sẽ là người phá băng. Anh từng hai lần sút tung lưới Kosovo, lại có duyên ghi bàn trên sân nhà. Nhưng suốt 90 phút, tiền đạo của Liverpool chỉ biết nhìn thủ môn Arijanet Muric hóa giải mọi cơ hội - từ cú đánh đầu cận thành đầu hiệp một cho tới pha dứt điểm ở phút cuối.

Trong khi đó, Kosovo càng chơi càng lì lợm. Sau vài pha thăm dò, thời khắc định mệnh đến ở phút 37: Hodža khống chế bóng lỗi, vô tình đặt nó ngay trước chân Asllani. Chỉ một nhịp, cầu thủ 23 tuổi ập vào chích nhẹ - bóng găm thẳng vào lưới, khiến cả khán đài Friends Arena chết lặng.

Đội khách còn suýt nhân đôi cách biệt khi cú đá bồi của Avdullahu dội cột. Sang hiệp hai, HLV Tomasson tung thêm hai ngôi sao tấn công Elanga và Roony Bardghji vào sân - nhưng mọi nỗ lực đều tan vào đôi tay Muric. Càng về cuối, Thụy Điển càng cuống, những quả tạt liên tiếp của Elanga chỉ đem lại thêm vài tiếng thở dài.

Đêm ở Solna khép lại trong lặng lẽ. Kosovo giành chiến thắng thứ hai liên tiếp trước Thụy Điển, lần đầu trong lịch sử. Và ở bên kia đường biên, người hùng Asllani mỉm cười - anh vừa mở cánh cửa dẫn Kosovo đến gần hơn giấc mơ World Cup đầu tiên của họ.

Sau 4 trận đấu ở bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Thuỵ Điển - với hai họng súng đắt giá trên hàng công là Isak và Gyokeres - đang xếp chót với chỉ 1 điểm. Họ kém đội đầu bảng Thuỵ Sĩ tới 9 điểm, trong khi Kosovo đã có 7 điểm, trở thành "hiện tượng" thú vị.