Cảnh tượng gây sốc ở vòng loại World Cup 2026

Một sự cố đã xảy ra trong trận đấu giữa Xứ Wales và Bỉ tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 14/10, khi một con chuột bất ngờ lao vào sân, khiến trọng tài phải tạm dừng trận đấu.

Thibaut Courtois phải đuổi chuột. Ảnh: Reuters.

Điểm nhấn khó quên nhất của trận đấu lại không nằm ở những bàn thắng, mà đến ở phút 66, khi một con chuột bất ngờ chạy vào sân. Trọng tài người Đức, Daniel Siebert, lập tức cho tạm dừng trận đấu, chờ đến khi con chuột rời khỏi mặt cỏ.

Tiền đạo Brennan Johnson của Tottenham và tuyển Xứ Wales là người phản ứng nhanh nhất, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi đuổi con chuột chạy ra ngoài trong sự thích thú của khán giả.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ nhanh chóng biến tình huống này thành chủ đề bàn tán. Một cổ động viên đùa rằng: “Chuột mới chính là nhân tố nổi bật nhất trận". Người khác lại hài hước viết: “Đây đúng là bản hợp đồng mới của Xứ Wales".

Dù mang lại chút tiếng cười, sự cố hy hữu không thể che mờ thực tế rằng Xứ Wales đã tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé trực tiếp đến World Cup. Đội tuyển hứng chịu trận thua 2-4 trước Bỉ, qua đó giậm chân ở vị trí thứ 3 bảng J với 4 điểm ít hơn đội dẫn đầu là Bỉ.

Với thất bại này, thầy trò HLV Craig Bellamy sẽ phải trông chờ vào loạt play-off vào tháng 3/2026 để cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết World Cup sang năm.

Trong khi đó, với chiến thắng trước Xứ Wales, tuyển Bỉ tiếp tục khẳng định sức mạnh khi chỉ thua đúng 1 trận vòng loại trong suốt 14 năm qua.

