Lời đề nghị cho Vinicius làm rung chuyển châu Âu

Vinicius Junior từng là ngôi sao không thể đụng tới ở Bernabeu, nhưng đứng trước viễn cảnh rời Real Madrid với lời đề nghị trị giá 250 triệu euro.

Real sẵn sàng bán Vinicius với giá đắt kỷ lục.

Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Los Blancos sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán bán đứt Vinicius. Điểm đến tiềm năng dành cho Vinicius không đâu khác ngoài Saudi Arabia khi các CLB giàu có đang tiếp tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng bằng túi tiền khổng lồ.

"Mức giá mà Real đưa ra, vượt xa kỷ lục 222 triệu euro của Neymar năm 2017 và đủ để khiến cả châu Âu choáng váng", Goal nhận định. Al-Ahli được cho là đang trực tiếp thương thảo với người đại diện của Vinicius và sẵn sàng phá mọi giới hạn để đưa ngôi sao Brazil sang Trung Đông.

Thông tin đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách nhân sự của Real Madrid. Dù vẫn chơi ổn định với 5 bàn, 4 kiến tạo sau 10 trận mùa này, Vinicius không còn là "ngọn hải đăng" trên hàng công kể từ khi Kylian Mbappe xuất hiện. Real sẵn sàng tận dụng "cơn mưa vàng" từ Saudi Arabia để tái đầu tư lực lượng cho HLV Xabi Alonso.

Vinicius hiện còn hợp đồng với Real đến năm 2027, nhưng nếu không gia hạn, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khả năng sẽ phải bán sớm để tránh mất giá. Giới chức Saudi Arabia, trong đó có Giám đốc Thể thao Al-Ittihad Ramon Planes, không giấu tham vọng đưa cầu thủ 25 tuổi này về Trung Đông.

"Chúng tôi không mơ mộng, chỉ là vấn đề thời gian và đàm phán", Giám đốc Saudi Pro League Omar Mugharbel từng khẳng định. Với nguồn tài chính dồi dào và tầm nhìn dài hạn, giới quan sát cho rằng việc Vinicius theo bước Ronaldo và Benzema sang Saudi Arabia chỉ còn là vấn đề khi nào, chứ không phải có hay không.