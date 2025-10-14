Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lời đề nghị cho Vinicius làm rung chuyển châu Âu

  • Thứ ba, 14/10/2025 06:15 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Vinicius Junior từng là ngôi sao không thể đụng tới ở Bernabeu, nhưng đứng trước viễn cảnh rời Real Madrid với lời đề nghị trị giá 250 triệu euro.

Real sẵn sàng bán Vinicius với giá đắt kỷ lục.

Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Los Blancos sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán bán đứt Vinicius. Điểm đến tiềm năng dành cho Vinicius không đâu khác ngoài Saudi Arabia khi các CLB giàu có đang tiếp tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng bằng túi tiền khổng lồ.

"Mức giá mà Real đưa ra, vượt xa kỷ lục 222 triệu euro của Neymar năm 2017 và đủ để khiến cả châu Âu choáng váng", Goal nhận định. Al-Ahli được cho là đang trực tiếp thương thảo với người đại diện của Vinicius và sẵn sàng phá mọi giới hạn để đưa ngôi sao Brazil sang Trung Đông.

Thông tin đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách nhân sự của Real Madrid. Dù vẫn chơi ổn định với 5 bàn, 4 kiến tạo sau 10 trận mùa này, Vinicius không còn là "ngọn hải đăng" trên hàng công kể từ khi Kylian Mbappe xuất hiện. Real sẵn sàng tận dụng "cơn mưa vàng" từ Saudi Arabia để tái đầu tư lực lượng cho HLV Xabi Alonso.

Vinicius hiện còn hợp đồng với Real đến năm 2027, nhưng nếu không gia hạn, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khả năng sẽ phải bán sớm để tránh mất giá. Giới chức Saudi Arabia, trong đó có Giám đốc Thể thao Al-Ittihad Ramon Planes, không giấu tham vọng đưa cầu thủ 25 tuổi này về Trung Đông.

"Chúng tôi không mơ mộng, chỉ là vấn đề thời gian và đàm phán", Giám đốc Saudi Pro League Omar Mugharbel từng khẳng định. Với nguồn tài chính dồi dào và tầm nhìn dài hạn, giới quan sát cho rằng việc Vinicius theo bước Ronaldo và Benzema sang Saudi Arabia chỉ còn là vấn đề khi nào, chứ không phải có hay không.

Chân dung bạn gái khiến Vinicius cầu xin quay lại

Virginia Fonseca, mỹ nhân lai Mỹ - Brazil, mẹ 3 con và influencer đình đám, là người khiến ngôi sao bóng đá Vinicius phải công khai xin lỗi, cầu xin nối lại tình cảm.

28:1695 hôm qua

Nghịch lý Vinicius Junior

Vị thế của Vinicius Junior tại Real Madrid lung lay kể từ khi Xabi Alonso ngồi ghế nóng, nhưng thay vì chìm xuống, ngôi sao người Brazil lại bùng nổ theo cách ngoạn mục nhất.

41:2447 hôm qua

Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius

Hàng loạt tin nhắn được tiết lộ cho thấy Vinicius Junior duy trì liên lạc với Anna Silva và một cô gái khác trong khi đang tìm hiểu Virginia Fonseca.

12:18 8/10/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

La lung Florian Wirtz hinh anh

Lạ lùng Florian Wirtz

1 giờ trước 11:40 14/10/2025

0

0 bàn thắng, 0 kiến tạo - những con số tưởng như lạnh lùng ấy lại đang kể một câu chuyện khác về Florian Wirtz.

Bayern ra gia mua Bruno Fernandes hinh anh

Bayern ra giá mua Bruno Fernandes

2 giờ trước 11:00 14/10/2025

0

Bayern Munich đặt mục tiêu chiêu mộ Bruno Fernandes, đội trưởng của Manchester United.

Barca chot tuong lai Rashford hinh anh

Barca chốt tương lai Rashford

2 giờ trước 11:00 14/10/2025

0

Barcelona đang nghiêm túc trong việc giữ chân Marcus Rashford sau quãng thời gian cho mượn thành công từ Manchester United.

