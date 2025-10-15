AFC thiên vị, giúp Qatar và Saudi Arabia dự World Cup?

Rạng sáng 15/10, vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á khép lại với việc Saudi Arabia và Qatar giành hai suất trực tiếp còn lại tham dự giải đấu tại Bắc Mỹ hè năm sau.

Quan chức Qatar ăn mừng khi dự World Cup 2026.

Nếu Qatar đánh bại UAE 2-1 để giành vé, thì Saudi Arabia cũng điền tên mình đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau trận hòa 0-0 trước Iraq. Truyền thông và người hâm mộ châu Á cho rằng việc Qatar và Saudi Arabia dự World Cup 2026 có công lớn từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC).

Theo Gulf Times, quyết định lựa chọn địa điểm thi đấu vòng loại thứ tư tại Qatar và Saudi Arabia của AFC mang lại lợi thế lớn cho hai quốc gia này. Các đội đối thủ như Indonesia, Iraq, Oman và UAE từng đề xuất tổ chức các trận đấu tại sân nhà của họ hoặc trên sân trung lập, nhưng không nhận được phản hồi thỏa đáng từ AFC.

HLV trưởng Oman, Carlos Queiroz, đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ Nhật Bản hay Kuwait không có sân vận động để tổ chức các trận đấu này? Có lẽ những người đưa ra quyết định này có một góc nhìn khác về bóng đá”.

Vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, được tổ chức tập trung từ ngày 9 đến 15/10 tại hai địa điểm là Qatar (bảng A) và Saudi Arabia (bảng B).

Với thể thức vòng tròn một lượt trong hai bảng ba đội, đội dẫn đầu mỗi bảng giành vé trực tiếp đến World Cup 2026, trong khi hai đội á quân (Iraq và Qatar) sẽ đối đầu trong trận play-off vòng loại thứ năm vào tháng 11 để tranh suất vào play- off liên lục địa.

Saudi Arabia có quá nhiều lợi thế ở vòng loại thứ tư.

Hơn nữa, lịch thi đấu cũng gây bất lợi cho các đội khách. Cả Qatar và Saudi Arabia được hưởng tới 6 ngày nghỉ giữa hai trận đấu, trong khi các đối thủ của họ chỉ có 72 giờ để hồi phục trước trận thứ hai.

Ngoài ra, việc Qatar và Saudi Arabia được chơi ở loạt trận cuối của vòng loại thứ tư giúp họ dễ dàng toan tính và tự định đoạt số phận của mình. Qatar, sau trận hòa Oman 0-0 hôm 9/10, bắt buộc phải giành chiến thắng trước UAE hôm 15/10 và đã thành công.

Trong khi đó, Saudi Arabia sau trận thắng Indonesia ở lượt đầu, chỉ cần một kết quả hòa trước Iraq để giành vé và cũng thành công. Điều này làm dấy lên nghi vấn về tính công bằng của vòng loại thứ 4.

Việc Qatar và Saudi Arabia được chơi toàn bộ các trận đấu của họ trên sân nhà, nghỉ nhiều hơn các đối thủ, được toan tính khi chơi lượt cuối đã mang lại lợi thế đáng kể cho họ.