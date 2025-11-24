Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sa sút khó tin, tiền vệ MU sắp bị bán

  • Thứ hai, 24/11/2025 21:00 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

HLV Ruben Amorim gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới tiền vệ Manuel Ugarte, người đang sa sút phong độ đáng lo ngại tại sân Old Trafford.

Ugarte nhận cảnh báo từ HLV Amorim. Ảnh: Reuters.

“Rất nhiều cầu thủ giỏi đến đây và đôi khi họ phải đối mặt với khó khăn. Ugarte cũng vậy. Cậu ấy đang gặp vấn đề, và nhiệm vụ của chúng tôi là giúp cậu ấy vượt qua”, HLV Amorim cho biết.

Nhà cầm quân 40 tuổi thừa nhận ông muốn giúp Ugarte tìm lại phong độ như thời còn chơi tại Sporting Lisbon. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở nỗ lực của tiền vệ này.

“Cậu ấy cần cải thiện, đặc biệt là trong các buổi tập”, Amorim nói thêm.

Ugarte gia nhập MU vào tháng 8/2024 với mức phí lên tới 50,5 triệu bảng, trước khi Amorim tiếp quản đội bóng. Thời gian đầu, Ugarte khẳng định được năng lực và chắc suất đá chính. Nhưng ở mùa này, tiền vệ người Uruguay đang trải qua chuỗi ngày tồi tệ khi chỉ được thi đấu tổng cộng 27 phút trong ba trận gần nhất.

Sự hồi sinh bất ngờ của Casemiro cùng việc Bruno Fernandes được kéo xuống đá sâu khiến cơ hội ra sân của Ugarte ngày càng thu hẹp.

Tình hình của Ugarte càng trở nên khó khăn hơn khi MU đang lên kế hoạch đại tu tuyến giữa vào mùa hè tới. Các mục tiêu được nhắm đến bao gồm Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba và Joao Gomes.

Bốn bàn thắng trận Tottenham 2-2 MU Tối 8/11, Tottenham và MU tạo nên trận cầu kịch tính với tỷ số hòa 2-2 thuộc vòng 11 Premier League.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

MU MU Ugarte Amorim

    Đọc tiếp

    Asensio thang hoa hinh anh

    Asensio thăng hoa

    14 giờ trước 18:00 24/11/2025

    0

    Marco Asensio đang trở thành nhân tố tạo khác biệt lớn nhất của Fenerbahce trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

    San to chuc SEA Games 33 chim trong lu lut hinh anh

    Sân tổ chức SEA Games 33 chìm trong lũ lụt

    14 giờ trước 18:09 24/11/2025

    0

    Tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại miền Nam Thái Lan đang làm dấy lên lo ngại về công tác chuẩn bị cho SEA Games, dự kiến diễn ra vào tháng tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý