Sa sút khó tin, tiền vệ MU sắp bị bán

HLV Ruben Amorim gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới tiền vệ Manuel Ugarte, người đang sa sút phong độ đáng lo ngại tại sân Old Trafford.

Ugarte nhận cảnh báo từ HLV Amorim. Ảnh: Reuters.

“Rất nhiều cầu thủ giỏi đến đây và đôi khi họ phải đối mặt với khó khăn. Ugarte cũng vậy. Cậu ấy đang gặp vấn đề, và nhiệm vụ của chúng tôi là giúp cậu ấy vượt qua”, HLV Amorim cho biết.

Nhà cầm quân 40 tuổi thừa nhận ông muốn giúp Ugarte tìm lại phong độ như thời còn chơi tại Sporting Lisbon. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở nỗ lực của tiền vệ này.

“Cậu ấy cần cải thiện, đặc biệt là trong các buổi tập”, Amorim nói thêm.

Ugarte gia nhập MU vào tháng 8/2024 với mức phí lên tới 50,5 triệu bảng, trước khi Amorim tiếp quản đội bóng. Thời gian đầu, Ugarte khẳng định được năng lực và chắc suất đá chính. Nhưng ở mùa này, tiền vệ người Uruguay đang trải qua chuỗi ngày tồi tệ khi chỉ được thi đấu tổng cộng 27 phút trong ba trận gần nhất.

Sự hồi sinh bất ngờ của Casemiro cùng việc Bruno Fernandes được kéo xuống đá sâu khiến cơ hội ra sân của Ugarte ngày càng thu hẹp.

Tình hình của Ugarte càng trở nên khó khăn hơn khi MU đang lên kế hoạch đại tu tuyến giữa vào mùa hè tới. Các mục tiêu được nhắm đến bao gồm Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba và Joao Gomes.

