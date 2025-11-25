Thẻ đỏ hy hữu trong trận thua của MU

|
Phút 15, khán giả truyền hình còn đang xem lại tình huống quay lại pha dứt điểm của Man Utd thì trên sân, trọng tài chính Tony Harrington rút thẻ đỏ cho Idrissa Gueye bên phía Everton.
Gueye không va chạm với bất kỳ cầu thủ nào bên phía MU mà xô xát với chính đồng đội Michael Keane. Cả hai liên tục lớn tiếng và Gueye đã tát vào mặt Keane.
Theo luật, cầu thủ có thể bị đuổi khỏi sân, nếu có hành vi xúc phạm nghiêm trọng hoặc đánh đồng đội. Theo đó, án phạt của Gueye là xứng đáng.
Khi thẻ đỏ được rút ra, số 27 của đội khách càng thêm giận dữ. Nếu không có sự can ngăn của Jordan Pickford, Gueye hoàn toàn có thể lao đến, ăn thua đủ với đồng đội người Anh.
Tình huống này gợi nhớ về 2 tấm thẻ đỏ dành cho Lee Bowyer và Kieron Dyer, khi bộ đôi của Newcastle đánh nhau trên sân cách đây tròn 20 năm. Năm 2008, Ricardo Fuller và Andy Griffin của Stoke City cũng bị đuổi vì hành vi tương tự.
Dù được chơi hơn người, MU vẫn bế tắc và để Everton mở tỷ số sau cú dứt điểm kỹ thuật của Kiernan Dewsbury-Hall ở phút 29.
Trong phần còn lại của trận đấu, "Quỷ đỏ" nhồi bóng liên tục vào từ hai biên nhưng không mang lại hiệu quả, qua đó chấp nhận trận thua bạc nhược trên sân nhà. Kết quả này khiến MU giậm chân ở vị trí thứ 10 với 18 điểm, kém top 4 khoảng cách bằng một trận thắng.
