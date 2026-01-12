Barcelona thành cơn ác mộng của Mbappe

Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục trải qua chuỗi ký ức không mấy vui vẻ mỗi khi đối đầu Barcelona.

Đội của Mbappe liên tục thất bại trước Barcelona. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 12/1, Mbappe cùng các đồng đội nhận thất bại 2-3 trước Barcelona, qua đó chứng kiến đối thủ bảo vệ thành công chức vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha 2026.

Thống kê trong hai mùa giải gần đây cho thấy Barcelona đang trở thành “khắc tinh” thực sự trong hành trình chinh phục danh hiệu của Mbappe tại Tây Ban Nha.

Hồi tháng 1/2025, cũng tại Siêu cúp Tây Ban Nha, Real Madrid của Mbappe cũng chịu thất bại đậm 2-5 trước chính Barcelona. Ở đấu trường La Liga, “Los Blancos” thất thế trong cuộc đua đường dài và phải nhìn đại kình địch xứ Catalonia nâng cúp vào cuối mùa.

Đến chung kết Cúp Nhà vua 2024/25, Real Madrid của Mbappe tiếp tục ôm hận khi để thua với tỷ số 2-3 trước Barcelona.

Bước sang mùa giải 2025/26, Mbappe và Real Madrid đặt quyết tâm “phá dớp” ngay ở trận Siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hy vọng ấy nhanh chóng tan vỡ khi Barcelona tiếp tục giành chiến thắng, khiến Mbappe phải chấp nhận thêm một lần gục ngã trước đội bóng xứ Catalonia.

Kể từ khi khoác áo Real Madrid, Mbappe mới chỉ giành được Siêu cúp châu Âu và FIFA Intercontinental Cup. Đây đều là những đấu trường không có sự góp mặt của Barcelona.

Với ngôi sao người Pháp, những kết quả này không chỉ là thất bại về mặt danh hiệu mà còn đặt ra thách thức lớn về tâm lý. Trong thời gian tới, Mbappe phải cùng Real Madrid tìm ra lời giải nếu muốn chấm dứt “cái dớp” đáng quên mỗi khi chạm trán Barcelona.

