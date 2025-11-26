Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Onana khiến fan MU phẫn nộ

  • Thứ tư, 26/11/2025 04:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Andre Onana trở thành tâm điểm tranh cãi khi bấm thích bài đăng ca ngợi chiến thắng của Everton trước MU tại Old Trafford rạng sáng 25/11.

Hành động gây tranh cãi của Onana.

MU trở lại mặt đất khi để thua 0-1 trước Everton dù chơi hơn người suốt gần cả trận. Chỉ sau 13 phút, Everton mất Idrissa Gueye vì pha tát thẳng vào mặt đồng đội Michael Keane. Tuy nhiên, thay vì tận dụng lợi thế, "Quỷ đỏ" lại bế tắc toàn diện và rời sân với thất bại ê chề.

Trong lúc người hâm mộ còn chưa nguôi giận, Andre Onana, thủ môn đang thuộc biên chế MU nhưng được cho mượn tại Trabzonspor, bất ngờ gây bão mạng xã hội. Anh âm thầm bấm thích bài đăng ca ngợi chiến thắng đầu tiên của HLV David Moyes tại Old Trafford sau 18 lần thử sức.

Hành động này lập tức khiến các CĐV MU phẫn nộ. Với nhiều người, đó chẳng khác nào cú "xát muối" vào nỗi đau đang chồng chất. Hành động của Onana bị quy kết là "chống đối MU" giống Jadon Sancho hay Alejandro Garnacho trước đây.

Thực tế, thủ môn 29 tuổi gần như không còn tương lai ở Old Trafford. HLV Ruben Amorim gạt anh khỏi kế hoạch, cộng thêm sự xuất hiện của tân binh Senne Lammens, khép lại hoàn toàn cánh cửa trở lại đội bóng.

MU ưu tiên bán Onana để thu hồi vốn. Với hợp đồng còn hai năm khi trở lại mùa hè tới, cựu thủ thành Inter Milan nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục hành trình tìm bến đỗ mới.

