Onana cùng đồng đội nối dài mạch bất bại

Rạng sáng 25/11, Trabzonspor thắng chủ nhà Basaksehir 4-3 ở vòng 13 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Trabzonspor có phong độ tốt.

Phút 90+11, khi người hâm mộ nghĩ về tỷ số hòa, Ernest Muci tung cú sút căng từ sát vạch 16,5 m, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, ấn định thắng lợi 4-3 nghẹt thở cho Trabzonspor.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Muci giúp Trabzonspor nối dài mạch bất bại lên con số 8 tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 5 chiến thắng. Lần gần nhất Andre Onana cùng đồng đội nhận thất bại là trước Fenerbahce hồi tháng 9.

Sau 13 vòng, Trabzonspor giữ vững vị trí thứ 3 với 28 điểm, kém đội đầu bảng Galatasaray 4 điểm, kém vị trí có vé dự vòng sơ loại Champions League của Fenerbahce 3 điểm.

Ở trận này, Andre Onana không có pha cứu thua nào. Cả 3 cú dứt điểm trúng đích của đội chủ nhà đều trở thành bàn thắng, đó là cú đá phạt đền của Davie Selke và hai tình huống đánh đầu cận thành của Eldor Shomurodov và Bertug Yildirim.

Felipe Augusto, Paul Onuachu và cú đúp của Muci giúp đội khách hoàn tất chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên sân nhà của Basaksehir. Với Onuachu, anh duy trì phong độ ấn tượng với 9 bàn thắng chỉ sau 12 lần ra sân ở giải Thổ Nhĩ Kỳ.

Với màn trình diễn ấn tượng tại cấp CLB, Onuachu nhiều khả năng sẽ được triệu tập trở lại cho chiến dịch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) diễn ra tại Morocco vào tháng tới. Anh từng góp mặt trong đội hình Nigeria giành ngôi á quân AFCON 2023 tại Bờ Biển Ngà.