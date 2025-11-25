Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Onana cùng đồng đội nối dài mạch bất bại

  • Thứ ba, 25/11/2025 04:58 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 25/11, Trabzonspor thắng chủ nhà Basaksehir 4-3 ở vòng 13 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Trabzonspor có phong độ tốt.

Phút 90+11, khi người hâm mộ nghĩ về tỷ số hòa, Ernest Muci tung cú sút căng từ sát vạch 16,5 m, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, ấn định thắng lợi 4-3 nghẹt thở cho Trabzonspor.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Muci giúp Trabzonspor nối dài mạch bất bại lên con số 8 tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 5 chiến thắng. Lần gần nhất Andre Onana cùng đồng đội nhận thất bại là trước Fenerbahce hồi tháng 9.

Sau 13 vòng, Trabzonspor giữ vững vị trí thứ 3 với 28 điểm, kém đội đầu bảng Galatasaray 4 điểm, kém vị trí có vé dự vòng sơ loại Champions League của Fenerbahce 3 điểm.

Ở trận này, Andre Onana không có pha cứu thua nào. Cả 3 cú dứt điểm trúng đích của đội chủ nhà đều trở thành bàn thắng, đó là cú đá phạt đền của Davie Selke và hai tình huống đánh đầu cận thành của Eldor Shomurodov và Bertug Yildirim.

Felipe Augusto, Paul Onuachu và cú đúp của Muci giúp đội khách hoàn tất chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên sân nhà của Basaksehir. Với Onuachu, anh duy trì phong độ ấn tượng với 9 bàn thắng chỉ sau 12 lần ra sân ở giải Thổ Nhĩ Kỳ.

Với màn trình diễn ấn tượng tại cấp CLB, Onuachu nhiều khả năng sẽ được triệu tập trở lại cho chiến dịch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) diễn ra tại Morocco vào tháng tới. Anh từng góp mặt trong đội hình Nigeria giành ngôi á quân AFCON 2023 tại Bờ Biển Ngà.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

McTominay đổi đời nhờ rời MU

Rời Manchester United là quyết định sáng suốt nhất sự nghiệp của Scott McTominay, khi anh vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu thế giới.

12 giờ trước

Duy Anh

Trabzonspor Onana Trabzonspor Thổ Nhĩ Kỳ

    Đọc tiếp

    Ronaldo chot dia diem lam dam cuoi hinh anh

    Ronaldo chốt địa điểm làm đám cưới

    51 phút trước 06:53 25/11/2025

    0

    Siêu sao Cristiano Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodriguez được cho là sẽ tổ chức đám cưới tại quê nhà Madeira vào mùa hè năm sau, ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc.

    Guardiola thay xau ho hinh anh

    Guardiola thấy xấu hổ

    51 phút trước 06:53 25/11/2025

    0

    HLV Pep Guardiola thừa nhận cảm giác xấu hổ và hối lỗi sau màn va chạm với cameraman khi Man City thua Newcastle 1-2 hôm 23/11.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý