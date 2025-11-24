McTominay đổi đời nhờ rời MU

Rời Manchester United là quyết định sáng suốt nhất sự nghiệp của Scott McTominay, khi anh vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu thế giới.

McTominay gia nhập Napoli từ MU vào hè 2024 và lột xác ngoạn mục.

Chỉ hơn một năm sau khi chia tay Manchester United, tiền vệ người Scotland đạt được những thành tựu đáng mơ ước trong sự nghiệp. Từ một cầu thủ bị chê bai và đánh giá thấp tại Old Trafford, anh nay được ca ngợi như một trong những tiền vệ hay nhất hành tinh, với các thành tựu đáng kinh ngạc.

Ngay cả các cổ động viên và cựu cầu thủ "Quỷ đỏ" cũng phải thừa nhận: rời MU chính là quyết định thông minh nhất anh từng đưa ra.

McTominay gia nhập Napoli vào mùa hè 2024 với mức phí chuyển nhượng chỉ 25 triệu bảng, đánh dấu sự kết thúc 22 năm gắn bó với lò đào tạo Manchester United. Quyết định này ban đầu bị nhiều người nghi ngờ, nhưng chỉ sau một mùa giải, anh chứng minh giá trị vượt trội của mình.

Dưới bàn tay tài ba của HLV Antonio Conte, McTominay không còn bị giới hạn ở vai trò thu hồi bóng hay hỗ trợ phòng ngự. Anh được tự do thăng tiến, trở thành mũi nhọn tấn công nguy hiểm từ tuyến giữa.

Mùa trước, McTominay giúp Napoli giành Scudetto lần thứ tư trong lịch sử, với bàn thắng quyết định bằng cú xe đạp chổng ngược vào lưới Cagliari ở vòng đấu cuối cùng, mang về chiến thắng 2-0 và chức vô địch với cách biệt chỉ một điểm so với Inter Milan. Anh ghi tổng cộng 12 bàn thắng ở Serie A, con số ấn tượng từ một tiền vệ trung tâm, và được bầu là Cầu thủ hay nhất giải đấu (MVP).

Nhờ thế, McTominay lọt vào danh sách 30 ứng cử viên cho Quả Bóng Vàng, trở thành cầu thủ Scotland đầu tiên được đề cử kể từ Ally McCoist năm 1987. Anh thậm chí nhận được một số phiếu bầu giành Quả Bóng Vàng từ vài nhà báo, khẳng định vị thế ngôi sao toàn cầu.

Là trụ cột của đội tuyển Scotland, McTominay mới đây gây sốt khi ghi bàn đẹp mắt bằng cú xe đạp chổng ngược trong chiến thắng 4-2 kịch tính trước Đan Mạch ở lượt trận cuối vòng loại UEFA, mang về tấm vé trực tiếp đến World Cup.

Scott McTominay tạo nên một trong những khoảnh khắc ngoạn mục nhất lịch sử bóng đá Scotland khi thực hiện cú ngả bàn đèn ở độ cao 2,53 m trong trận thắng Đan Mạch 4-2 ở vòng loại World Cup 2026 hôm 19/11.

Đây là kỳ tích lịch sử, đánh dấu sự trở lại của Scotland tại World Cup sau 28 năm. Sau 6 trận tại vòng loại World Cup 2026, McTominay ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo cho Scotland.

Anh cũng sở hữu 4 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 14 trận cho Napoli ở mọi đấu trường mùa này. McTominay trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng khi nhiều đội bóng Premier League rục rịch kéo anh trở lại Anh vào năm 2026.

Câu chuyện của McTominay là minh chứng rõ nét cho việc thay đổi môi trường có thể thay đổi sự nghiệp một cầu thủ. Tại Napoli, với sự tự do chiến thuật, anh bùng nổ và đạt những thành tựu nhiều người chỉ biết mơ ước.

Vô địch Serie A, giành danh hiệu MVP giải đấu, lọt đề cử Quả Bóng Vàng, đưa đội nhà đến World Cup, McTominay đã chinh phục nhiều cột mốc đáng nhớ chỉ sau một năm.