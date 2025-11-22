Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Onana muốn trở lại MU

  • Thứ bảy, 22/11/2025 08:51 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Andre Onana vẫn quyết tâm giành lại vị trí thủ môn chính thức tại Manchester United sau khi kết thúc bản hợp đồng cho mượn với Trabzonspor.

Theo The Times, dù đang thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ, thủ môn người Cameroon vẫn tin rằng anh có thể trở lại là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ "Quỷ đỏ". Onana từng là thủ môn chính của MU sau khi chuyển đến từ Inter Milan hè 2023, nhưng bắt đầu mất vị trí chính thức đầu mùa giải 2025/26.

Chuyển đến Trabzonspor được xem là cơ hội để anh lấy lại phong độ và sự tự tin. Dù tương lai tại Old Trafford vẫn còn bỏ ngỏ, bản thân Onana không hề có ý định buông bỏ giấc mơ với Manchester United.

Thủ thành người Cameroon đang tỏa sáng trong màu áo Trabzonspor ở mùa giải này. Dù có phong độ xuất sắc khiến giới chuyên môn ngưỡng mộ, khả năng Onana được trở lại MU bắt chính vẫn khá mong manh.

Thỏa thuận cho mượn của Onana không bao gồm điều khoản mua đứt. Tuy nhiên, MU quyết định giữ Senne Lammens làm thủ môn số một và đang tìm cách bán đứt Onana.

MU ưu tiên bán Onana để thu hồi vốn. Với hợp đồng còn hai năm khi trở lại mùa hè tới, tương lai của Onana trở nên mờ mịt, và nhiều khả năng anh sẽ phải tiếp tục hành trình tìm bến đỗ mới.

Dấu chấm hết cho Onana

MU quyết định bán Andre Onana vào cuối mùa giải, sau khi cầu thủ này hết hợp đồng thi đấu theo dạng cho mượn tại Trabzonspor.

06:23 15/11/2025

Onana tạo kỳ tích tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ở vòng 11 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra cuối tuần qua, André Onana viết nên trang sử mới trong trận hoà 0-0 giữa Galatasaray và Trabzonspor.

06:14 3/11/2025

Mbeumo, Onana ngồi nhà xem World Cup

Rạng sáng 14/11, Cameroon thua CH Congo 0-1 ở bán kết play-off World Cup 2026.

04:45 14/11/2025

