Mbeumo, Onana ngồi nhà xem World Cup

Rạng sáng 14/11, Cameroon thua CH Congo 0-1 ở bán kết play-off World Cup 2026.

Onana cùng đồng đội gây thất vọng.

Phút 90+1 trận đấu trên sân Al Barid, CH Congo được hưởng quả phạt góc. Brian Kibambe Cipenga treo bóng vừa tầm để Chancel Mbemba bật cao đánh đầu dũng mãnh, không cho Andre Onana cơ hội cản phá.

Ít phút còn lại của trận đấu, "Sư tử bất khuất" dốc toàn lực tấn công nhưng những gì họ làm được chỉ là những quả tạt không có địa chỉ. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, cầu thủ CH Congo ăn mừng cuồng nhiệt tấm vé vào chung kết play-off.

Đối thủ của CH Congo ở chung kết play-off sẽ là Nigeria. Đội thắng sẽ dự vòng đấu liên lục địa cùng Bolivia, New Caledonia, một đội từ AFC và hai đội từ CONCACAF.

Trong khi đó, Bryan Mbeumo cùng đồng đội tan tành giấc mơ dự World Cup 2026. Sau trận đấu, tiền đạo thuộc biên chế Manchester United tỏ rõ sự không hài lòng. Anh liên tục phàn nàn với ban huấn luyện và đồng đội trong cơn mưa nặng hạt tại Rabat.

Cameroon trả giá đắt vì thi đấu thiếu tập trung ở vòng loại. Thất bại cay đắng 0-1 trước Cape Verde ở lượt trận thứ 8 đã tước đi hy vọng giành vị trí nhất bảng của thầy trò HLV Marc Brys. Ở trận play-off Mbeumo cùng đồng đội thi đấu bế tắc, để rồi tiếp tục gục ngã trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.