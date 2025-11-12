Dàn sao Nigeria bỏ tập trước play-off World Cup

Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm đội tuyển quốc gia Nigeria.

Tuyển Nigeria hỗn loạn.

Theo AS, toàn bộ các cầu thủ Nigeria từ chối tập luyện vào hôm 11/11 tại Rabat (Morocco). Biến cố xảy ra chỉ hai ngày trước trận bán kết play-off vòng loại World Cup 2026 gặp Gabon.

Nguyên nhân được cho là do Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF) chưa thanh toán các khoản tiền thưởng và phụ cấp còn nợ từ nhiều giải đấu trước.

Theo nguồn tin từ trại huấn luyện, các cầu thủ nhiều lần yêu cầu NFF chi trả những khoản thưởng tồn đọng từ năm 2019, bao gồm cả tiền thưởng tại AFCON 2025 và các trận vòng loại World Cup đang diễn ra. Tuy nhiên, những lời hứa thanh toán vẫn chưa được thực hiện, khiến sự kiên nhẫn của toàn đội cạn kiệt.

Trong tuyên bố chung, đội tuyển cho biết: “Toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện không tham gia buổi tập tại Morocco do các vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến các khoản thanh toán. Chúng tôi hy vọng có một giải pháp nhanh chóng để tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu với Gabon".

Đội trưởng William Troost-Ekong khẳng định cuộc biểu tình không nhằm yêu cầu đặc quyền, mà chỉ là đòi hỏi những gì họ xứng đáng được nhận. Dù có thông tin rằng Ủy ban thể thao tổng thống đã giải ngân tiền cho NFF, nhưng chưa rõ liệu số tiền này có đến tay cầu thủ trước khi họ từ chối tập luyện hay không.

Việc hủy buổi tập khiến tinh thần "Super Eagles" sa sút nghiêm trọng, trong khi trận đấu với Gabon được xem là then chốt cho hy vọng giành vé đến World Cup 2026. Nếu khủng hoảng tài chính không được giải quyết sớm, giấc mơ dự ngày hội bóng đá thế giới sau 6 năm chờ đợi của người hâm mộ quốc gia Tây Phi nguy cơ tan vỡ.