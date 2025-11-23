Khoảnh khắc gây sốt của Onana

Thủ thành Andre Onana thu hút sự chú ý khi trực tiếp hướng dẫn các thủ môn trẻ của Trabzonspor trong buổi tập gần đây.

Onana hướng dẫn các thủ môn trẻ.

Đoạn clip được trang chủ Trabzonspor công bố cho thấy hình ảnh một Onana quyết liệt trên sân tập trong việc truyền đạt kinh nghiệm cho các thủ môn trẻ.

Dù mới gia nhập đội bóng không lâu, Onana nhanh chóng thể hiện vai trò thủ lĩnh về mặt chuyên môn, đồng thời trở thành điểm tựa cho lớp kế cận ở vị trí gác đền. Từng khoảnh khắc anh hướng dẫn các đàn em đều rất tỉ mỉ, cho thấy sự chuyên nghiệp và tâm huyết của thủ môn từng khoác áo Inter Milan và MU.

Chỉ vài tháng trước, Onana còn bị chỉ trích nặng nề tại MU vì những sai lầm. Nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh lột xác hoàn toàn. Onana có 5 trận giữ sạch lưới trong 9 lần ra sân cho Trabzonspor, đạt tỷ lệ cứu thua lên tới 82,4% (trung bình 3,8 lần/trận), cao nhất nếu tính trong top 10 giải hàng đầu châu Âu 2025/26.

Nhưng theo The Times, Onana không có kế hoạch gắn bó lâu dài với Trabzonspor. Anh tin rằng bản thân có thể trở lại là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ "Quỷ đỏ". Onana từng là thủ môn chính của MU sau khi chuyển đến từ Inter Milan hè 2023, nhưng phải rời đi khi mùa giải 2025/26 chuẩn bị khởi tranh.

Thỏa thuận cho mượn của Onana từ MU không bao gồm điều khoản mua đứt. Hiện tại, "Quỷ đỏ" hài lòng với lựa chọn số một Senne Lammens và đang tìm cách bán đứt Onana.

Mbeumo bị sốc khi mất vé dự World Cup 2026 Rạng sáng 14/11, Cameroon của Bryan Mbeumo và Andre Onana thua CH Congo 0-1 ở bán kết play-off, qua đó mất vé dự World Cup 2026.