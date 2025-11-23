Welbeck lại gây kinh ngạc

Tiền đạo Danny Welbeck góp 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Brighton trước Brentford ở vòng 12 Premier League hôm 22/11.

Welbeck tiếp tục ghi bàn cho Brighton. Ảnh: Reuters.

Phút 71 trên sân nhà Amex, nhận đường tạt bóng của Yankuba Minteh bên cánh phải, Welbeck thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Brentford trước khi dứt điểm một chạm bằng chân trái, gỡ hòa 1-1 cho Brighton. Sau đó, Jack Hinshelwood ghi bàn ở phút 84, giúp Brighton lội ngược dòng hạ Brentford 2-1 trên sân nhà.

Đây là bàn thứ 7 của Welbeck ở Premier League mùa này, giúp anh dẫn đầu danh sách ghi bàn của Brighton tại giải quốc nội. Trong sự nghiệp, cựu sao MU đã có 84 bàn tại Premier League, con số tốt hơn cả Carlos Tevez (83 bàn). Welbeck chỉ kém 1 pha lập công để sánh ngang hai cựu danh thủ tiếng tăm Fernando Torres và Eden Hazard (cùng 85 bàn).

Ở tuổi 34, Welbeck khiến khán giả Premier League kinh ngạc bởi màn trình diễn hiệu quả. Mùa giải 2025/26 mới bước sang tháng 11, anh đã có 7 pha lập công. Tiền đạo người Anh chỉ cần thêm 3 bàn nữa để cân bằng mùa giải ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp (10 bàn ở mùa 2024/25).

Chiến thắng trước Brentford giúp Brighton duy trì vị trí trong top 5 Premier League với 19 điểm, kém đội xếp trên là Crystal Palace 1 điểm.

