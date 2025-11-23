Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Welbeck lại gây kinh ngạc

  • Chủ nhật, 23/11/2025 06:21 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Tiền đạo Danny Welbeck góp 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Brighton trước Brentford ở vòng 12 Premier League hôm 22/11.

Welbeck tiếp tục ghi bàn cho Brighton. Ảnh: Reuters.

Phút 71 trên sân nhà Amex, nhận đường tạt bóng của Yankuba Minteh bên cánh phải, Welbeck thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Brentford trước khi dứt điểm một chạm bằng chân trái, gỡ hòa 1-1 cho Brighton. Sau đó, Jack Hinshelwood ghi bàn ở phút 84, giúp Brighton lội ngược dòng hạ Brentford 2-1 trên sân nhà.

Đây là bàn thứ 7 của Welbeck ở Premier League mùa này, giúp anh dẫn đầu danh sách ghi bàn của Brighton tại giải quốc nội. Trong sự nghiệp, cựu sao MU đã có 84 bàn tại Premier League, con số tốt hơn cả Carlos Tevez (83 bàn). Welbeck chỉ kém 1 pha lập công để sánh ngang hai cựu danh thủ tiếng tăm Fernando Torres và Eden Hazard (cùng 85 bàn).

Ở tuổi 34, Welbeck khiến khán giả Premier League kinh ngạc bởi màn trình diễn hiệu quả. Mùa giải 2025/26 mới bước sang tháng 11, anh đã có 7 pha lập công. Tiền đạo người Anh chỉ cần thêm 3 bàn nữa để cân bằng mùa giải ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp (10 bàn ở mùa 2024/25).

Chiến thắng trước Brentford giúp Brighton duy trì vị trí trong top 5 Premier League với 19 điểm, kém đội xếp trên là Crystal Palace 1 điểm.

Hai VĐV chạy hết tốc lực rồi đâm vào nhau Australia trình làng môn thể thao Runnation khi hai vận động viên lao thẳng vào nhau với tốc độ cực nhanh, kèm cú va chạm trực diện quyết định người chiến thắng.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Welbeck Danny Welbeck Welbeck brighton

    Đọc tiếp

    Dang so Michael Olise hinh anh

    Đáng sợ Michael Olise

    16 giờ trước 00:01 23/11/2025

    0

    Tối 22/11, Michael Olise chơi như lên đồng với 2 bàn thắng và 3 kiến tạo giúp Bayern Munich ngược dòng thắng Freiburg 6-2 thuộc vòng 11 Bundesliga 2025/26.

    Tham hoa Liverpool hinh anh

    Thảm họa Liverpool

    16 giờ trước 00:01 23/11/2025

    0

    Tối 22/11, Liverpool tiếp tục trình diễn bộ mặt bạc nhược khi thua 0-3 trước Nottingham Forest thuộc vòng 12 Premier League.

    Leverkusen thang hoa hinh anh

    Leverkusen thăng hoa

    16 giờ trước 00:01 23/11/2025

    0

    Tối 22/11, Bayer Leverkusen tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi hạ Wolfsburg 3-1 thuộc vòng 11 Bundesliga 2025/26.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý