Man City mất ngôi nhì bảng Premier League

Newcastle tạo nên bất ngờ lớn ở vòng đấu này khi đánh bại Man City 2-1 trên sân nhà ở vòng 12 Premier League rạng sáng 23/11.

Haaland tịt ngòi trong thất bại của Man City. Ảnh: Reuters.

Ngay từ đầu trận, Man City kiểm soát bóng vượt trội nhưng Newcastle mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Jacob Murphy tung quả tạt như đặt để Nick Woltemade băng vào đánh đầu, nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ thành Gianluigi Donnarumma, khiến cơ hội mở tỷ số trôi qua đáng tiếc.

Hiệp một diễn ra gay cấn nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 61, khi Newcastle có bàn mở tỷ số quan trọng. Từ một pha phản công nhanh, Bruno Guimarães chọc khe thông minh để Harvey Barnes tung cú sút chìm chuẩn xác vào góc xa, đánh bại Donnarumma và đưa Newcastle vượt lên.

Nhưng niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài 5 phút. Trung vệ Ruben Dias nhanh chân dứt điểm bồi trong vùng cấm sau tình huống lộn xộn, gỡ hòa 1-1 cho Man City.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao sau bàn thắng này. Phút 70, Barnes lại xuất hiện đúng thời điểm để đá bồi tung lưới Man City lần thứ hai trong trận, sau cú sút dội xà của Guimaraes. Bàn thắng được công nhận sau một quãng thời gian dài VAR xem xét, khiến khán đài St James’ Park vỡ òa cảm xúc.

Những phút cuối, Man City dồn ép toàn lực nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ kiên cường của Newcastle. Chiến thắng 2-1 giúp “Chích chòe” vươn lên vị trí thứ 14 và mang về cho HLV Eddie Howe thắng lợi đầu tiên trước Man City tại Premier League.

Trong khi đó, thầy trò Pep Guardiola bị Chelsea chiếm lấy vị trí thứ ba. Đội thể hiện phong độ sân khách đáng thất vọng khi chỉ thắng 2/6 trận xa nhà kể từ đầu mùa.

