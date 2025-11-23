Pogba tái xuất, Monaco thua đậm

Tiền vệ Paul Pogba vào sân ở những phút cuối trong trận thua 1-4 của Monaco trước Rennes tại vòng 13 Ligue 1 rạng sáng 23/11.

Pogba trở lại thi đấu cho Monaco. Ảnh: Reuters.

Cựu sao MU và Juventus được tung vào sân từ phút 85 và nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả trên sân Roazhon Park. Đây là trận đấu đầu tiên của Pogba kể từ khi sự nghiệp bị gián đoạn bởi án treo giò.

Thực tế, thời điểm Pogba vào sân là lúc thế trận đã an bài. Monaco bị Rennes dẫn trước 4 bàn và còn phải chơi thiếu người sau khi tiền vệ Denis Zakaria bị truất quyền thi đấu ở phút 66.

Rennes đã dẫn trước nhờ các bàn thắng của Abdelhamid Ait Boudlal, Mahdi Camara, Breel Embolo và Ludovic Blas. Monaco chỉ kịp có bàn danh dự do công của Mika Biereth sau khi Pogba góp mặt trên sân.

Trong quãng thời gian ít ỏi thi đấu, Pogba chơi nỗ lực. Anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác 93%, chạm bóng 17 lần nhưng không có pha qua người thành công và cũng không tung ra cú sút nào.

Sau trận, Pogba tỏ ra thất vọng về kết quả: “Tôi vui khi được chơi bóng trở lại, nhưng tôi là cầu thủ của Monaco và tôi ghét thất bại”.

Thất bại trước Rennes là trận thua thứ ba liên tiếp của Monaco tại Ligue 1, khiến đội giậm chân ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

