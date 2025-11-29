MU lao đao

Manchester United tiếp tục đối mặt với khó khăn về lực lượng trong chuyến làm khách đến sân Selhurst Park của Crystal Palace lúc 19h ngày 30/11.

MU bị "bão chấn thương" càn quét.

Trong buổi họp báo trước vòng 13 Premier League, HLV Ruben Amorim xác nhận Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Harry Maguire đều sẽ không thể góp mặt. Tình hình chấn thương nghiêm trọng đang khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải đối mặt với nhiều bài toán đau đầu trong giai đoạn đầy biến động của mùa giải.

Matheus Cunha đã bỏ lỡ trận thua 0-1 trước Everton vì chấn thương trong buổi tập, trong khi Harry Maguire dính chấn thương và rời sân sớm ở trận hòa 2-2 với Tottenham. Sesko, người gặp vấn đề ở đầu gối trong cuộc đối đầu với Spurs, dự kiến chỉ có thể trở lại vào giữa tháng 12.

HLV Amorim xác nhận: “Sesko cần thêm thời gian và Harry cũng vậy. Tôi kỳ vọng Matheus sẽ trở lại ở trận gặp West Ham, chứ không phải trận này".

MU bước vào trận đấu sau thất bại đầu tiên trong hai tháng, và Amorim lo ngại đội bóng có thể tái diễn phong độ bết bát của mùa trước. Thử thách càng lớn hơn khi Crystal Palace đang bất bại trên sân nhà kể từ tháng 2, còn MU chỉ thắng 1 trong 11 trận sân khách gần nhất ở Premier League.

Ở mùa này, MU có lịch thi đấu nhẹ nhàng do vắng mặt ở cúp châu Âu và bị loại ở Carabao Cup. Dù vậy, HLV Amorim khẳng định "Quỷ đỏ" không được phép viện cớ: “Năm ngoái hay năm nay, chúng tôi đều phải thắng. Không có lý do gì để bào chữa cho những thất bại".

Sau 12 vòng đấu, United đứng thứ 10 với 18 điểm, con số khiến Amorim thất vọng: “Chúng tôi đáng lẽ phải có nhiều điểm hơn. Chúng tôi kiểm soát nhiều trận đấu nhưng lại đánh mất lợi thế".