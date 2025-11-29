Ngả mũ trước Thiago Silva

Khi Thiago Silva trở lại Fluminense vào tháng 5/2024, đội bóng này đang chìm trong khu vực xuống hạng Serie A (giải VĐQG Brazil), đứng áp chót trên BXH.

Silva vẫn là trụ cột của một Fluminense ở giải Brazil mùa này, toả sáng tại FIFA Club World Cup 2025.

Không ai dám tin rằng chỉ hơn một năm sau, chính đội bóng ấy lại vươn mình mạnh mẽ, góp mặt ở bán kết FIFA Club World Cup 2025 và giờ đây tràn trề cơ hội giành vé trực tiếp dự Copa Libertadores, giải đấu danh giá nhất Nam Mỹ cấp CLB, mùa tới.

Từ “cửa tử” ở mùa trước, Fluminense đang thăng hoa mùa này khi xếp thứ 5 trên BXH và tràn trề cơ hội lọt top 3 khi mùa giải sắp hạ màn.

Hành trình kỳ diệu ấy của Fluminense mang đậm dấu giày của lão tướng Thiago Silva.

Khi Thiago đặt chân về Maracanã, Fluminense chỉ hơn đội bét bảng đúng 2 điểm. Từ đó trở đi, Fluminense chơi thăng hoa để thoát hiểm và kết thúc mùa giải ở vị trí an toàn.

Sang mùa 2025, Fluminense tiếp tục bay cao khi lọt vào tới bán kết Club World Cup, chỉ chịu thua Chelsea, đội sau đó vô địch.

Những con số thống kê không biết nói dối. Kể từ ngày Thiago Silva tái xuất sân cỏ Brazil đến nay, Fluminense là đội có nhiều trận giữ sạch lưới nhất ở giải Serie A Brazil với 28 trận (vượt xa đội thứ hai là Palmeiras với 23 trận).

Hàng thủ Fluminensechỉ thủng lưới trung bình 0,81 bàn/trận khi Thiago có mặt trên sân, con số đáng mơ ước với bất kỳ đội bóng Nam Mỹ nào.

Cá nhân Thiago Silva thi đấu 78 trận liên tiếp không nghỉ dài hạn, đạt tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công 71% dù năm nay đã 41 tuổi.

Không chỉ là thủ lĩnh trên sânNgoài khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và phát động tấn công từ tuyến dưới thuộc hàng “giáo sư”, Thiago còn là người truyền lửa là HLV trực tiếp trên sân.