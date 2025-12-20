Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kết quả Tottenham vs Liverpool

  • Chủ nhật, 21/12/2025 00:15 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Lúc 0h30 ngày 21/12, Tottenham sẽ đón tiếp Liverpool ở trận đại chiến tại vòng 17 Premier League.

Liverpool có thành tích đối đầu tốt trước Tottenham. Ảnh: Reuters.

Tottenham - Liverpool Thời gian: 21/12/2025 00:30 Thống kê trước giờ bóng lăn:
  • Liverpool bất bại ở 26 trong 29 trận gần nhất đối đầu Tottenham trên mọi đấu trường.
  • Liverpool ghi đến 15 bàn trong 3 lần đối đầu gần nhất với Tottenham tại Premier League.
  • Liverpool dẫn trước trong cả hai hiệp đấu ở 6/8 trận gần nhất gặp Tottenham trên mọi đấu trường.
  • Tottenham ghi trung bình 2,5 bàn/trận trong 7/8 lần đối đầu Liverpool gần nhất trên mọi đấu trường.
  • Tottenham chỉ thắng Liverpool 1 lần trong 9 năm qua ở Premier League (vào tháng 9/2023.
Lực lượng:
  • Tottenham: Yves Bissouma, Dejan Kulusevski, James Maddison, Dominic Solanke và Destiny Udogie chấn thương.
  • Liverpool: Cody Gakpo, Stefan Bajcetic và Jeremie Frimpong chấn thương. Hugo Ekitike nhiều khả năng tiếp tục được tin tưởng lĩnh xướng hàng công của đội.

Duy Luân

liverpool Tottenham liverpool tottenham premier league

    Đọc tiếp

    Doi cua Ronaldo nhan cu soc lon hinh anh

    Đội của Ronaldo nhận cú sốc lớn

    19 giờ trước 06:14 20/12/2025

    0

    Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo lệnh tạm cấm câu lạc bộ Al Nassr trong việc đăng ký cầu thủ mới, nguyên nhân xuất phát từ một vụ việc đang chờ xử lý.

    Con trai Ancelotti co the thay Alonso hinh anh

    Con trai Ancelotti có thể thay Alonso

    19 giờ trước 06:14 20/12/2025

    0

    Dù vừa bị Botafogo sa thải, Davide Ancelotti nổi lên như ứng cử viên tiềm năng thay thế Xabi Alonso tại Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý