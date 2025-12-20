Kết quả Tottenham vs Liverpool

|
Liverpool có thành tích đối đầu tốt trước Tottenham. Ảnh: Reuters.
Tottenham - Liverpool Thời gian: 21/12/2025 00:30 Thống kê trước giờ bóng lăn:
- Liverpool bất bại ở 26 trong 29 trận gần nhất đối đầu Tottenham trên mọi đấu trường.
- Liverpool ghi đến 15 bàn trong 3 lần đối đầu gần nhất với Tottenham tại Premier League.
- Liverpool dẫn trước trong cả hai hiệp đấu ở 6/8 trận gần nhất gặp Tottenham trên mọi đấu trường.
- Tottenham ghi trung bình 2,5 bàn/trận trong 7/8 lần đối đầu Liverpool gần nhất trên mọi đấu trường.
- Tottenham chỉ thắng Liverpool 1 lần trong 9 năm qua ở Premier League (vào tháng 9/2023.
- Tottenham: Yves Bissouma, Dejan Kulusevski, James Maddison, Dominic Solanke và Destiny Udogie chấn thương.
- Liverpool: Cody Gakpo, Stefan Bajcetic và Jeremie Frimpong chấn thương. Hugo Ekitike nhiều khả năng tiếp tục được tin tưởng lĩnh xướng hàng công của đội.