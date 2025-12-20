Man City thăng hoa

Đêm 20/12, Man City đánh bại West Ham 3-0 trên sân nhà Etihad thuộc vòng 17 Premier League.

Manchester City không bỏ lỡ để tạm chiếm ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh, qua đó gây sức ép lớn lên Arsenal trước trận đấu muộn. Thầy trò Pep Guardiola nâng chuỗi thắng lên con số 7, đồng thời kéo dài chuỗi trận bất bại trước West Ham tại Premier League lên con số 20 (17 thắng, 3 hòa).

Trên sân nhà, Man City nhanh chóng áp đặt thế trận. Ngay trong hiệp một, Phil Foden, kiến tạo để Erling Haaland mở tỷ số. Dù cú dứt điểm đầu tiên bằng chân trái bị Alphonse Areola cản phá, tiền đạo người Na Uy vẫn kịp đá bồi chính xác, đưa đội chủ sân Etihad vươn lên dẫn trước ở phút thứ 5.

Haaland quá hay.



Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì khi Man City kiểm soát hoàn toàn bóng và không cho West Ham cơ hội phản kháng. Đội chủ nhà suýt nhân đôi cách biệt nếu Haaland không đánh đầu hụt trong tình huống thuận lợi, nhưng bàn thắng thứ hai cuối cùng cũng đến ở phút 38.

Tijjani Reijnders, sau khi bị từ chối ở một pha dứt điểm trước đó, đã khéo léo tâng bóng ghi bàn sau một pha phối hợp mẫu mực, khép lại hiệp một hoàn hảo cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, West Ham chỉ tạo ra được điểm nhấn hiếm hoi khi Jarrod Bowen dứt điểm chệch cột dọc sau một pha phản công nhanh. Tuy nhiên, hy vọng mong manh ấy nhanh chóng bị dập tắt. Phút 69, Haaland hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm trong vòng cấm, nâng tổng số bàn thắng của anh tại Premier League mùa này lên 19.

Dù bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick ở phút bù giờ, Haaland vẫn là tâm điểm của chiến thắng thuyết phục. Man City tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại trước các đội thuộc nhóm xuống hạng lên 47 trận, trong khi West Ham đón Giáng sinh trong khu vực “đèn đỏ”.