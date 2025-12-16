Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xavi giờ ra sao?

  • Thứ ba, 16/12/2025 18:56 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Xavi Hernandez sẵn sàng dẫn dắt một CLB hàng đầu Premier League, trong bối cảnh Chelsea và Tottenham muốn thay HLV.

Sau khi chia tay Barcelona, Xavi chọn cách sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Cựu HLV Barcelona, Xavi đang rất mở lòng với việc chuyển đến Anh làm việc, và đại diện của anh chủ động thông báo điều này tới các CLB tiềm năng.

Theo các nguồn tin từ AS, hai CLB có liên hệ gần đây nhất với phía Xavi là Tottenham Hotspur và Chelsea. Ban lãnh đạo Spurs dường như mất kiên nhẫn với HLV hiện tại Thomas Frank, khi đội bóng đang liên tiếp gặp khó khăn.

Với Chelsea, sự quan tâm họ dành cho Xavi mạnh mẽ hơn nhiều. Có thông tin xác nhận đã diễn ra các cuộc thảo luận trong vài tuần qua giữa ban lãnh đạo Chelsea và đại diện của Xavi về vị trí HLV trưởng. Ban lãnh đạo "The Blues" đánh giá cao triết lý bóng đá kiểm soát và phát triển trẻ của ông.

Sau khi chia tay Barcelona, Xavi chọn cách sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian cho gia đình. Đồng thời, ông vẫn duy trì trao đổi thường xuyên với đội ngũ huấn luyện để sẵn sàng khi cơ hội phù hợp xuất hiện.

Dù chưa trở lại công việc, tên tuổi của Xavi vẫn được các CLB lớn tại châu Âu đặt vào tầm ngắm, trong đó có các đội ở Premier League.

Vị HLV 45 tuổi từng bày tỏ mong muốn làm việc tại Premier League từ đầu năm 2025, và coi đây là đích đến lý tưởng tiếp theo. Dù vậy, hiện tại chưa có quyết định cuối cùng từ bất kỳ bên nào.

Nếu Chelsea chia tay Enzo Maresca hay Tottenham sa thải Frank, những người đang chịu chỉ trích nặng nề sau chuỗi trận kém, thì Xavi sẵn sàng chờ đợi để trở lại băng ghế huấn luyện.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở SEA Games của 3 chị em VĐV Singapore

Ngoài thành tích khủng tại SEA Games, 3 chị em Quah Ting Wen, Quah Zheng Wen và Quah Jing Wen (Singapore) còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng và loạt kỷ lục trên trường quốc tế.

3 giờ trước

Tường Linh

