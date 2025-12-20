Báo chí Anh rộ lên thông tin tiền vệ Chelsea, Cole Palmer, đang hẹn hò bạn gái mới.

Người được cho là bạn gái mới của Palmer.

Mới đây, Palmer bị bắt gặp xuất hiện cùng một cô gái tóc vàng được cho là “bạn gái mới”. Cả hai xuất hiện cùng nhau trên phố, dù ngôi sao của Chelsea cố gắng giữ kín danh tính bằng cách che mặt, trùm mũ và diện bộ đồ thể thao cỡ rộng.

Tuy nhiên, nỗ lực che giấu danh tính của Palmer không thành công khi nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhận ra anh. Hình ảnh tiền vệ người Anh tặng người phụ nữ lạ mặt những con gấu bông cỡ lớn cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Sau đó, cô gái này còn đăng tải hình ảnh Palmer ngồi trong limousine cùng “chiến lợi phẩm” là những món quà, càng làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

Theo The Sun, cô gái có tên Olivia, một influencer thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh với những chuyến du lịch đến Dubai, Maldives, Crete hay Bucharest.

Olivia tiếp tục khiến tin đồn hẹn hò lan rộng khi đăng tải hình ảnh chụp tại sân Stamford Bridge vào giữa tuần, kèm theo dòng chú thích mang hàm ý khá ẩn dụ. Đáng chú ý, Palmer nằm trong số gần 2.000 tài khoản “thả tim” bài đăng này. Ngay lập tức, cộng đồng mạng vào cuộc với hàng loạt bình luận trêu chọc và ủng hộ cặp đôi.

Trước đó, Palmer từng hẹn hò với Connie Grace trong khoảng một năm và đã chia tay vào mùa hè năm ngoái. Hiện cả hai không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội.

