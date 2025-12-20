Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội của Ronaldo nhận cú sốc lớn

  • Thứ bảy, 20/12/2025 06:14 (GMT+7)
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo lệnh tạm cấm câu lạc bộ Al Nassr trong việc đăng ký cầu thủ mới, nguyên nhân xuất phát từ một vụ việc đang chờ xử lý.

Al Nassr đang trở thành tâm điểm của những tin đồn không hay.

Gulf Times dẫn tin từ trang chủ FIFA, cho biết Al Nassr nằm trong số những CLB thuộc Giải vô địch quốc gia Saudi Arabia (SPL) đang bị điều tra, dẫn đến việc bị tạm ngưng đăng ký cầu thủ mới.

Lệnh cấm của FIFA được ban ra đối với Al Nassr bắt đầu từ ngày 19/12, gây chấn động bóng đá châu Á và Saudi Arabia. Hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông tin rõ ràng nào về nội dung cụ thể của vụ việc đang chờ xử lý liên quan đến Al Nassr.

Tuy nhiên, tình trạng này không phải là trường hợp riêng lẻ của Al Nassr. Một số câu lạc bộ khác của Saudi Arabia cũng nằm trong danh sách cấm chuyển nhượng và đăng ký cầu thủ từ FIFA, bao gồm Al Shabab, Al Riyadh, và Damac.

Một chuyên gia pháp lý bóng đá của Saudi Arabia cho biết lệnh cấm này nhiều khả năng liên quan đến vấn đề tiền lương và thanh toán chi phí cho cầu thủ, dẫn đến người lao động kiện lên FIFA khiến tổ chức này ra lệnh cấm Al Nassr.

Những lệnh cấm như vậy thường mang tính chất thủ tục và sẽ được dỡ bỏ ngay lập tức nếu Al Nassr thanh toán xong chi phí chuyển nhượng cho các cầu thủ.

