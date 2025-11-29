Benfica dậy sóng vì phát biểu của Felix

Những phát ngôn của Joao Felix về Benfica làm rung chuyển nội bộ đội chủ sân Da Luz, khiến giới chóp bu của CLB phải lên tiếng.

Felix từng muốn trở lại đội bóng cũ Benfica để vực dậy sự nghiệp.

Felix vừa tạo ra cơn địa chấn truyền thông tại Bồ Đào Nha khi thừa nhận anh “khao khát trở lại Benfica trong ba mùa hè liên tiếp”, nhưng đội bóng cũ “chưa bao giờ thực sự nghiêm túc” trong việc đưa bản thân trở về.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, tiền đạo của Al Nassr nói: “Sự thật là tôi muốn trở lại Benfica trong ba mùa hè gần nhất. Tôi luôn nói điều đó với người đại diện. Nhưng Benfica chưa bao giờ có ý định nghiêm túc. Tôi không biết là do ai”. Felix khẳng định vấn đề không nằm ở tiền bạc, bởi anh “chưa bao giờ đặt nặng phí chuyển nhượng hay mức lương”.

Lời chia sẻ thẳng thắn lập tức gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng Benfica. Chủ tịch CLB, huyền thoại Rui Costa, phản ứng nhanh chóng và đầy tiếc nuối. “Tôi rất tiếc khi Joao nói như vậy. Tôi tiếc cho chính cậu ấy. Nếu mọi chuyện chỉ phụ thuộc vào ý chí của Benfica, thì cậu ấy đã trở lại từ ba năm trước, chứ không phải tới tận mùa hè này”, ông đáp trả.

Costa cho biết không muốn sa đà vào tranh cãi để giữ sự tôn trọng dành cho Felix, nhưng không giấu được nỗi thất vọng khi cho rằng học trò cũ “không hoàn toàn trung thực”. Những lời của Chủ tịch Benfica cũng gián tiếp khẳng định CLB đã nhiều lần đưa ra đề nghị nghiêm túc, nhưng thương vụ không thành vì sự cạnh tranh của các ông lớn châu Âu, và vì chính quyết định của Felix.

Sự việc khiến CĐV Benfica chia rẽ. Một bộ phận chỉ trích ban lãnh đạo vì “không đủ quyết tâm” giữ chân người con của lò đào tạo Seixal, trong khi nhóm khác cho rằng Felix cần nhìn nhận lại liệu bản thân đã làm đủ để trở về hay chưa.

Câu chuyện Felix-Benfica, tưởng đã êm ả sau những năm tháng xa nhau, nay bất ngờ nổ ra thành tâm điểm tranh luận tại Lisbon.