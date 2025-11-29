Liverpool muốn chiêu mộ HLV Enrique

Trong bối cảnh HLV Arne Slot đang đối mặt với áp lực lớn, ban lãnh đạo "The Kop" xác định Luis Enrique làm mục tiêu hàng đầu cho dự án dài hạn.

Enrique được Liverpool đánh giá cao.

Theo Football London và El Pais, Liverpool coi Enrique là mục tiêu dài hạn để ngồi vào ghế HLV tại Anfield, dù nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn hợp đồng với PSG đến năm 2027. Ban lãnh đạo Liverpool sẵn sàng nỗ lực để thuyết phục Enrique đến Anfield làm việc, nếu HLV này muốn chia tay PSG.

HLV Enrique, 55 tuổi, chứng minh giá trị của mình tại PSG kể từ mùa hè 2023. Ông không chỉ giúp đội bóng Pháp giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử vào năm 2025, mà còn duy trì thành tích ấn tượng với 97 chiến thắng chỉ trong 137 trận, trung bình 2,28 điểm/trận.

Phong cách chơi hiện đại, ưu tiên tấn công, tập trung vào phát triển tài năng trẻ, được ban lãnh đạo Liverpool tin rằng hoàn toàn phù hợp với triết lý của đội. Hơn nữa, Enrique từng bày tỏ sự quan tâm đến khả năng làm việc tại Anh.

Nếu tình hình của Slot tiếp tục xấu đi, Liverpool sẽ cân nhắc đưa HLV Jürgen Klopp trở lại dẫn dắt tạm thời. Sau đó, tùy thuộc vào tham vọng của Klopp, Liverpool sẽ theo đuổi Enrique một cách quyết liệt hơn vào hè 2026 hoặc 2027.