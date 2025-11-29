Cầu thủ giá 44 triệu bảng gật đầu với MU

Trong bối cảnh MU ráo riết tìm kiếm một tiền vệ mới cho kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, Joao Gomes nổi lên như một lựa chọn khả thi.

Gomes sẵn sàng gia nhập MU nếu Wolves bật đèn xanh.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ngôi sao 24 tuổi của Wolves sẵn sàng gia nhập MU ngay trong tháng 1, dù "Quỷ đỏ" không được dự cúp châu Âu mùa này. Nhà báo người Italy thông tin thêm: "Gomes không phải mục tiêu ưu tiên tuyệt đối, nhưng là cơ hội tốt cho MU nếu Wolves bật đèn xanh. Và bản thân cầu thủ khao khát tới MU".

Đội ngũ tuyển trạch MU đánh giá Gomes là mẫu tiền vệ tuyệt vời. Trong trường hợp Wolves lắng nghe đề nghị, tiền vệ người Brazil có thể trở thành phương án khả thi, nhất là khi mức phí chỉ khoảng 44 triệu bảng, thấp hơn đáng kể so với Carlos Baleba hay Elliot Anderson.

Gia nhập Wolves từ Flamengo vào tháng 1/2023 và ký hợp đồng tới năm 2030, Gomes trở thành mắt xích quan trọng của đội chủ sân Molineux. Anh góp mặt ở cả 12 trận Premier League mùa này, gây ấn tượng bởi khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và sức chiến đấu không ngừng nghỉ.

Việc MU cân nhắc Gomes là có lý do. Đội bóng đang thiếu một tiền vệ “box-to-box” đúng nghĩa khi Mason Mount chấn thương liên miên. Chưa kể, các mục tiêu hàng đầu đều khó tiếp cận. Brighton hét giá 120 triệu bảng cho Baleba, còn Nottingham Forest muốn con số tương tự cho Anderson.

Wolves chưa quyết định bán người, nhưng áp lực tài chính và nhu cầu tái thiết đội hình có thể khiến họ cân nhắc. Nếu thương vụ mở ra, Gomes sẽ là giải pháp hợp lý cho MU trong giai đoạn cần củng cố tuyến giữa với chi phí dễ chịu.