Brazil thưởng lớn cho Ancelotti

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đang trong giai đoạn đàm phán với HLV Carlo Ancelotti về việc gia hạn hợp đồng của ông đến năm 2030.

Liên đoàn Bóng đá Brazil chuẩn bị ký hợp đồng mới với Carlo Ancelotti.

Ancelotti được bổ nhiệm vào HLV trưởng tuyển Brazil vào tháng 5 với một hợp đồng ban đầu kéo dài một năm, sẽ kết thúc sau World Cup 2026. Tuy nhiên, CBF đang tìm cách đảm bảo sự tiếp tục của ông trong một thời gian dài hơn, thể hiện cam kết xây dựng một dự án dài hạn nhằm đưa đội tuyển Brazil trở lại đỉnh cao thế giới.

Kể từ khi nhậm chức, Ancelotti để lại ấn tượng mạnh mẽ, dù chỉ mới dẫn dắt đội tuyển qua một số trận đấu vòng loại và giao hữu. Sự lãnh đạo của ông, kết hợp với kinh nghiệm phong phú từ các câu lạc bộ hàng đầu như Real Madrid, mang lại sự tin tưởng cho CBF.

Nếu thỏa thuận được ký kết, Ancelotti sẽ ở lại với đội tuyển Brazil đến năm 2030, khi ông đã 71 tuổi. Điều này rất hiếm thấy trong lịch sử huấn luyện bóng đá quốc tế, đặc biệt là với một HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt Seleção.

Với danh tiếng và bảng thành tích đồ sộ, "Carletto" được Brazil trả lương cao ngất ngưởng lên tới 9,5 triệu euro/năm. Song, trong hợp đồng mới, Ancelotti sẽ được CBF nâng lên hơn mức 10 triệu euro/năm.

CBF tin rằng, với sự dẫn dắt của Ancelotti, Brazil có thể tái lập vị thế thống trị tại World Cup, nơi họ không giành chức vô địch kể từ năm 2002.

Ancelotti Carlo Ancelotti Brazil

