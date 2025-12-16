Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bruno Fernandes chỉ sai khiến MU thủng lưới

  • Thứ ba, 16/12/2025 08:05 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Rạng sáng 16/12, Bruno Fernandes trở thành tâm điểm khi vừa hoá người hùng lẫn tội đồ, khiến "Quỷ đỏ" phải ôm hận trước đối thủ.

Bruno Fernandes vừa hoá người hùng lẫn tội đồ.

MU hòa 4-4 trước Bournemouth ở trận đấu muộn nhất vòng 16 giải Ngoại hạng Anh. Phút 52, Bournemouth có bàn thứ 3, nâng tỷ số lên 3-2 sau khi Casemiro buộc phải phạm lỗi với Tavernier trước vùng cấm địa.

Khi làm hàng rào, Bruno chỉ tay cho Lammens dự đoán rằng Tavernier sẽ sút về góc trái của khung thành MU, bay qua hàng rào. Lammens dường như nghe theo chỉ dẫn này.

Thế nhưng, Tavernier thực hiện hoàn hảo cú đá phạt về góc phải khung thành MU, nơi không có rào chắn làm bó tay Lammens.

Điều đáng nói, Fernandes cũng đứng sai vị trí ở góc phải giúp chân sút Bournemouth có góc sút dễ hơn.

Dù sau đó, Bruno Fernandes tạo ra một siêu phẩm sút phạt đỉnh hơn Tavernier gấp bội để gỡ hòa 3-3. Cú đá phạt của anh đưa bóng bay về góc chết trong nỗ lực tuyệt vọng của thủ môn đối phương.

Song, MU cũng không thể hài lòng khi mất điểm trên sân nhà. "The Cherries" cũng là đội bóng đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất 3 bàn trong 3 trận liên tiếp chơi bóng tại Old Trafford.

CĐV an ủi tuyển nữ bóng chuyền sau thất bại đáng tiếc trước Thái Lan Sau thất bại đáng tiếc trước Thái Lan ở trận chung kết, người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu gửi lời động viên, an ủi đến các nữ tuyển thủ. "Các em đã chơi một trận đấu hay nhất từ trước đên nay", một CĐV chia sẻ.

Đây mới là Cunha giá 60 triệu bảng

Tiền đạo Matheus Cunha có màn trình diễn thuyết phục nhất kể từ khi gia nhập MU vào mùa hè vừa qua.

2 giờ trước

Tường Linh

Bruno Fermandes MU

    Đọc tiếp

    Cu soc voi Arsenal hinh anh

    Cú sốc với Arsenal

    2 giờ trước 06:59 16/12/2025

    0

    Cú sốc chấn thương tiếp tục giáng xuống Arsenal khi Ben White phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng, đẩy HLV Mikel Arteta vào thế khó trong giai đoạn then chốt của mùa giải Premier League.

    MU ra gia ban Bruno Fernandes hinh anh

    MU ra giá bán Bruno Fernandes

    2 giờ trước 06:31 16/12/2025

    0

    Ban lãnh đạo MU chuẩn bị cho một cuộc “đại phẫu” ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

    MU chot tuong lai Mainoo hinh anh

    MU chốt tương lai Mainoo

    2 giờ trước 06:31 16/12/2025

    0

    Ban lãnh đạo MU xác định sẽ từ chối mọi lời hỏi mua dành cho Kobbie Mainoo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý