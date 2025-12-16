Bruno Fernandes chỉ sai khiến MU thủng lưới

Rạng sáng 16/12, Bruno Fernandes trở thành tâm điểm khi vừa hoá người hùng lẫn tội đồ, khiến "Quỷ đỏ" phải ôm hận trước đối thủ.

MU hòa 4-4 trước Bournemouth ở trận đấu muộn nhất vòng 16 giải Ngoại hạng Anh. Phút 52, Bournemouth có bàn thứ 3, nâng tỷ số lên 3-2 sau khi Casemiro buộc phải phạm lỗi với Tavernier trước vùng cấm địa.

Khi làm hàng rào, Bruno chỉ tay cho Lammens dự đoán rằng Tavernier sẽ sút về góc trái của khung thành MU, bay qua hàng rào. Lammens dường như nghe theo chỉ dẫn này.

Thế nhưng, Tavernier thực hiện hoàn hảo cú đá phạt về góc phải khung thành MU, nơi không có rào chắn làm bó tay Lammens.

Điều đáng nói, Fernandes cũng đứng sai vị trí ở góc phải giúp chân sút Bournemouth có góc sút dễ hơn.

Dù sau đó, Bruno Fernandes tạo ra một siêu phẩm sút phạt đỉnh hơn Tavernier gấp bội để gỡ hòa 3-3. Cú đá phạt của anh đưa bóng bay về góc chết trong nỗ lực tuyệt vọng của thủ môn đối phương.

Song, MU cũng không thể hài lòng khi mất điểm trên sân nhà. "The Cherries" cũng là đội bóng đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất 3 bàn trong 3 trận liên tiếp chơi bóng tại Old Trafford.