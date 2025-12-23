Khi Old Trafford vẫn gọi tên anh, nhưng băng ghế dự bị nói điều ngược lại, Kobbie Mainoo hiểu rằng tình yêu với Manchester United có thể không đủ để giữ anh ở lại.

MU không còn chỗ cho Mainoo

Tiếng reo hò vang dội khi Kobbie Mainoo được tung vào sân trước Bournemouth là một khoảnh khắc đầy biểu tượng. Đó là sự khẳng định từ khán đài rằng người hâm mộ Manchester United chưa từng quay lưng với cậu tiền vệ trưởng thành từ học viện. Nhưng bóng đá hiện đại không vận hành theo cảm xúc. Với Mainoo, tiếng vỗ tay ấy chỉ càng làm nổi bật nghịch lý: được yêu mến, nhưng không được tin dùng.

Chuyện gì đã xảy ra

Mối quan hệ giữa Mainoo và Manchester United đang tiến sát ranh giới đổ vỡ. Những con số lạnh lùng phơi bày thực trạng. 212 phút tại Premier League, không một lần đá chính. Trong bối cảnh đó, việc anh cảm thấy mình đang bị bỏ quên là điều dễ hiểu. Đặc biệt với một cầu thủ mới 20 tuổi, từng đá chính trận chung kết EURO 2024, vị thế hiện tại chẳng khác nào một bước thụt lùi đau đớn.

Thời gian không đứng về phía Mainoo. World Cup 2026 đang đến gần. Đội tuyển Anh sẽ mở màn chiến dịch bằng trận gặp Croatia vào tháng 6, và cơ hội trở lại đội hình của HLV Thomas Tuchel gần như bằng không nếu anh tiếp tục ngồi ngoài ở cấp CLB. Một tài năng trẻ không thể phát triển trong phòng tập. Cậu cần nhịp điệu thi đấu, cần cảm giác được đặt niềm tin mỗi cuối tuần.

Mùa hè vừa qua, Mainoo chủ động tìm lối thoát. Napoli xuất hiện như một phương án hợp lý, nhưng MU chặn lại vì không kịp bổ sung nhân sự. Khi đó, có lẽ ban lãnh đạo tin rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ. Nhưng bốn tháng trôi qua chỉ khiến khoảng cách giữa Mainoo và dự án mới ngày một rõ hơn. Anh vẫn tập luyện chăm chỉ, vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng vai trò thì không thay đổi.

Câu chuyện không chỉ nằm ở số phút thi đấu. Nó còn là cảm giác bị đứng ngoài kế hoạch dài hạn. Mainoo vẫn hưởng mức lương khoảng 40.000 bảng/tuần, con số không phản ánh đúng giá trị thị trường hay đóng góp mà anh từng mang lại. Không có đề nghị gia hạn. Không có tín hiệu cho thấy anh là mảnh ghép quan trọng trong tương lai. Với một cầu thủ trẻ, đó là lời cảnh báo nguy hiểm.

Về chuyên môn, Ruben Amorim có lý lẽ của mình. Sơ đồ 3-4-2-1 mà ông theo đuổi đòi hỏi những vai trò rất cụ thể. Mainoo phải cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes ở vị trí hộ công.

Ở tuyến giữa thấp hơn, anh không được đánh giá phù hợp so với Casemiro hay Manuel Ugarte. Các vị trí tấn công thì đã chật kín bởi Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Amad Diallo và Mason Mount. Từ một mắt xích lý tưởng trong hệ 4-2-3-1, Mainoo trở thành cầu thủ “không đúng chỗ” trong cấu trúc mới.

Amorim từng nói thẳng: ông không xếp đội hình để làm hài lòng khán giả. Đó là tuyên bố đúng với triết lý của một HLV hiện đại. Nhưng nó cũng là thông điệp rõ ràng gửi đến Mainoo: nếu không phù hợp, anh sẽ phải chấp nhận chờ đợi hoặc tìm con đường khác.

Cơ hội cho Mainoo

Trong bối cảnh ấy, Napoli nổi lên như điểm đến thực tế nhất. Ở Naples, người ta tin rằng HLV Antonio Conte có thể trao cho Mainoo thứ anh thiếu nhất lúc này: vai trò rõ ràng và sự tin tưởng tuyệt đối.

Viễn cảnh tái hợp với Scott McTominay và Rasmus Hojlund càng khiến câu chuyện thêm sức hút. Chiếc áo “Free Kobbie Mainoo” mà người anh trai Jordan mặc trên khán đài Old Trafford không chỉ là hành động gây chú ý, mà còn phản ánh tâm trạng bức bối của cả gia đình.

Dĩ nhiên, MU vẫn nắm quyền chủ động trên giấy tờ. Hợp đồng của Mainoo còn thời hạn đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Nhưng quyền lực pháp lý không thể che giấu một sự thật: giữ một cầu thủ không còn niềm tin hiếm khi mang lại kết cục tốt.

Nếu một lời đề nghị đủ lớn xuất hiện, và nếu MU tìm được người phù hợp hơn với triết lý Amorim, việc chia tay có thể là giải pháp hợp lý cho tất cả.

Câu hỏi lớn nhất lúc này không phải là Mainoo có tài năng hay không. Điều đó đã được chứng minh ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. Câu hỏi là anh có nên tiếp tục chờ đợi trong một hệ thống không dành cho mình, hay chủ động ra đi để cứu lấy sự nghiệp.

Với một cầu thủ 20 tuổi, thời gian là tài sản quý giá nhất. Và đôi khi, rời Old Trafford không phải là phản bội, mà là cách duy nhất để không đánh mất chính mình.