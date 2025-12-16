MU chốt tương lai Mainoo

Ban lãnh đạo MU xác định sẽ từ chối mọi lời hỏi mua dành cho Kobbie Mainoo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

MU không muốn bán Mainoo.

Theo Guardian, ban lãnh đạo MU vẫn đặt niềm tin vào Mainoo và đánh giá tiền vệ này còn nhiều tiềm năng phát triển. Những người đứng đầu “Quỷ đỏ” tin rằng họ có thể thuyết phục HLV Ruben Amorim trao thêm cơ hội ra sân cho Mainoo trong đội hình chính.

Từ đầu mùa này, Mainoo chưa một lần được HLV Amorim xếp đá chính tại Premier League. Tuy vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không đóng mọi cánh cửa với tiền vệ sinh năm 2005. Amorim sẵn sàng cân nhắc phương án cho Mainoo rời đi theo dạng cho mượn vào tháng 1/2026 nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.

HLV Amorim cũng hé lộ khả năng sử dụng Mainoo ở vai trò tiền vệ trụ trong tương lai. Trước đó, cầu thủ 20 tuổi chủ yếu cạnh tranh ở vị trí “số 8” với đội trưởng Bruno Fernandes. Việc mở rộng vai trò thi đấu của Mainoo cho thấy Amorim vẫn đánh giá cao tư duy chiến thuật và khả năng thích nghi của tiền vệ trẻ này.

Rạng sáng 16/12, MU bị Bournemouth cầm hòa 4-4 ở vòng 16 Premier League. Trong trận đấu này, Mainoo vào sân ở phút 61 thay Casemiro nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Dù mất điểm trước Bournemouth, MU vẫn đang trải qua giai đoạn ổn định nhất dưới thời Amorim, với chỉ một thất bại trong 10 trận gần nhất tại Premier League. Chuỗi phong độ tích cực này phần nào củng cố niềm tin vào các lựa chọn nhân sự cũng như cách tiếp cận chiến thuật của nhà cầm quân 40 tuổi.

Bốn bàn thắng của MU trước Wolves Rạng sáng 9/12, Bruno Fernandes lập cú đúp giúp MU thắng đậm Wolves 4-1 thuộc vòng 15 Premier League 2025/26.