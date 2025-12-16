Dấu chấm hết cho bom tấn 50 triệu của MU

MU sẽ rao bán tiền vệ người Uruguay ngay trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2026.

Ugarte bị gạch tên khỏi kế hoạch của MU.

Theo Football Insider, Manchester United sẽ lắng nghe mọi lời đề nghị dành cho Manuel Ugarte trong tháng 1/2026.

Kể từ khi gia nhập MU với giá 50 triệu euro từ PSG, phong độ của Ugarte chưa bao giờ đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Đến mùa giải năm nay, tuyển thủ Uruguay mất vị trí vào tay đàn anh Casemiro và mới chỉ đá chính 3 lần.

"MU đang rất muốn ký hợp đồng với một tiền vệ mới và sự ra đi của Ugarte có thể tạo điều kiện cho một tân binh chất lượng hơn", Football Insider cho biết.

Ngay cả HLV Ruben Amorim, người từng dẫn dắt Ugarte trong màu áo Sporting, cũng không thể đảm bảo tương lai cho cậu học trò sinh năm 2001. Ugarte không đủ mạnh mẽ, cũng chẳng đủ nhanh và khéo léo để cáng đáng tuyến giữa MU.

Thời gian gần đây, Ugarte thường xuyên được tung vào sân trong khoảng 15-20 phút cuối với mục tiêu giúp MU gia cố mặt trận phòng ngự. Tuy nhiên, cầu thủ 24 tuổi liên tục gây thất vọng khi không thể giúp MU bảo toàn lợi thế.

Nếu bán thành công cựu sao PSG, "Quỷ đỏ" sẽ chiêu mộ Elliott Anderson, trụ cột đang được Nottingham hét giá khoảng 100 triệu euro.