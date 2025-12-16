Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Rõ khả năng Klopp dẫn dắt Real

  • Thứ ba, 16/12/2025 06:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhà cầm quân người Đức được Real Madrid nhắm đến để thay thế Xabi Alonso.

Klopp từ chối Real Madrid.

Theo Diaro AS, Jurgen Klopp chưa có ý định trở lại công tác huấn luyện, bất chấp việc được Real Madrid liên hệ trong thời gian qua. Cựu thuyền trưởng Liveprool vẫn đang tập trung vào vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Klopp nổi lên như ứng viên hàng đầu thay thế Xabi Alonso. Với phong cách huấn luyện giàu năng lượng và tinh thần cạnh tranh mãnh liệt, nhà cầm quân người Đức được Chủ tịch Florentino Perez đánh giá đủ khả năng vực dậy Real Madrid.

"Kỷ luật và khả năng truyền cảm hứng của Klopp đặc biệt thu hút ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu, nhất là trong thời điểm đội bóng thủ đô bị đánh giá là thiếu bản lĩnh. Dù sự xuất hiện của cựu thuyền trưởng Liverpool có thể kéo theo những yêu cầu chuyển nhượng lớn, điều này vẫn được xem là cái giá xứng đáng để tái thiết Real", Fichajes tiết lộ.

Trong khi đó, tương lai của Xabi Alonso tại Real Madrid đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết sau chuỗi thành tích không mong muốn. Ban lãnh đạo Real vẫn đang theo dõi tình hình trong phòng thay đồ và coi Siêu cúp Tây Ban Nha là thử thách cuối cùng dành cho huấn luyện viên 44 tuổi. Ngày 9/1, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ chạm trán Atletico Madrid ở bán kết.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Real tính tạo thương vụ lịch sử với tiền đạo Hàn Quốc

Mục tiêu mới nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là Yang Min-hyeok, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi người Hàn Quốc đang thi đấu tại Anh.

23 giờ trước

Duy Anh

Klopp HLV Klopp Real Klopp La Liga Xabi Alonso

    Đọc tiếp

    Cu soc voi Arsenal hinh anh

    Cú sốc với Arsenal

    9 phút trước 06:59 16/12/2025

    0

    Cú sốc chấn thương tiếp tục giáng xuống Arsenal khi Ben White phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng, đẩy HLV Mikel Arteta vào thế khó trong giai đoạn then chốt của mùa giải Premier League.

    MU ra gia ban Bruno Fernandes hinh anh

    MU ra giá bán Bruno Fernandes

    37 phút trước 06:31 16/12/2025

    0

    Ban lãnh đạo MU chuẩn bị cho một cuộc “đại phẫu” ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý