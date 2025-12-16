Rõ khả năng Klopp dẫn dắt Real

Nhà cầm quân người Đức được Real Madrid nhắm đến để thay thế Xabi Alonso.

Klopp từ chối Real Madrid.

Theo Diaro AS, Jurgen Klopp chưa có ý định trở lại công tác huấn luyện, bất chấp việc được Real Madrid liên hệ trong thời gian qua. Cựu thuyền trưởng Liveprool vẫn đang tập trung vào vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Klopp nổi lên như ứng viên hàng đầu thay thế Xabi Alonso. Với phong cách huấn luyện giàu năng lượng và tinh thần cạnh tranh mãnh liệt, nhà cầm quân người Đức được Chủ tịch Florentino Perez đánh giá đủ khả năng vực dậy Real Madrid.

"Kỷ luật và khả năng truyền cảm hứng của Klopp đặc biệt thu hút ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu, nhất là trong thời điểm đội bóng thủ đô bị đánh giá là thiếu bản lĩnh. Dù sự xuất hiện của cựu thuyền trưởng Liverpool có thể kéo theo những yêu cầu chuyển nhượng lớn, điều này vẫn được xem là cái giá xứng đáng để tái thiết Real", Fichajes tiết lộ.

Trong khi đó, tương lai của Xabi Alonso tại Real Madrid đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết sau chuỗi thành tích không mong muốn. Ban lãnh đạo Real vẫn đang theo dõi tình hình trong phòng thay đồ và coi Siêu cúp Tây Ban Nha là thử thách cuối cùng dành cho huấn luyện viên 44 tuổi. Ngày 9/1, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ chạm trán Atletico Madrid ở bán kết.