Real tính tạo thương vụ lịch sử với tiền đạo Hàn Quốc

Mục tiêu mới nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là Yang Min-hyeok, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi người Hàn Quốc đang thi đấu tại Anh.

Yang Min-hyeok nằm trong tầm ngắm Real.

Theo Fichajes, Real Madrid không đặt nặng việc đưa Yang lên đội một ngay lập tức. Thay vào đó, cầu thủ trẻ này được định hướng gia nhập Real Madrid Castilla - đội dự bị đang nuôi tham vọng thăng hạng LaLiga Hypermotion.

Ban lãnh đạo tin rằng việc bổ sung một cầu thủ tấn công giàu tốc độ và đột biến sẽ giúp Castilla tăng sức cạnh tranh, đồng thời tạo môi trường phát triển lý tưởng cho Yang.

Dù còn rất trẻ, Min-hyeok Yang sớm tích lũy kinh nghiệm tại Championship, giải đấu nổi tiếng khắc nghiệt về thể lực và nhịp độ. Hiện tại, anh khoác áo Portsmouth theo dạng cho mượn từ Tottenham và đã ra sân 13 trận, ghi 2 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Những màn trình diễn này, cộng với khả năng rê dắt và bứt tốc, khiến anh lọt vào “tầm ngắm” của bộ phận tuyển trạch Real Madrid.

Thương vụ đang được cân nhắc có tổng giá trị tối đa 7 triệu euro, gồm 5 triệu euro phí cố định và 2 triệu euro phụ phí dựa trên thành tích. Khoản thưởng này chủ yếu phụ thuộc vào việc Real Madrid Castilla có giành quyền thăng hạng hay không, qua đó giúp giảm thiểu rủi ro tài chính.

Tottenham, đội bóng chủ quản của Yang, được cho là sẵn sàng đàm phán nếu nhận được đề nghị phù hợp, nhất là khi họ đánh giá tích cực quá trình phát triển của cầu thủ này.

Nếu thương vụ diễn ra suôn sẻ, Yang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ châu Á thứ 2, sau Takefusa Kubo khoác áo đội một Real Madrid.