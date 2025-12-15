Khoảnh khắc gây phẫn nộ của Vinicius

Vinicius Junior trở thành tâm điểm chú ý sau một tình huống gây tranh cãi trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Alaves ở vòng 16 La Liga rạng sáng 15/12.

Ở những phút cuối trận trên sân Mendizorrotza, Vinicius có pha đột phá vào vùng cấm Alaves. Khi đối mặt với hậu vệ Nahuel Tenaglia, tiền đạo của Real dường như bị tác động khiến anh ngã xuống. Ngay lập tức, các cầu thủ đội khách đồng loạt yêu cầu trọng tài chỉ tay vào chấm 11 m.

Sau vài giây quan sát, trọng tài chính vẫn lắc đầu và cho trận đấu tiếp tục. Quyết định này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Real Madrid. Vinicius tỏ ra bức xúc, liên tục trao đổi với trọng tài và ban huấn luyện, tạo nên bầu không khí căng thẳng.

Tình huống Vinicius cho rằng anh bị phạm lỗi.

Đài Movistar sau đó đã ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý khi Vinicius rời sân để nhường chỗ cho đồng đội. Trên đường ra biên, anh có cuộc trao đổi ngắn với HLV Xabi Alonso. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tỏ rõ sự ủng hộ dành cho học trò khi khẳng định: “Rõ ràng mà. Rõ ràng là phạt đền”.

Đáp lại, Vinicius tỏ ra tức giận: “Trọng tài không cho phạt đền vì đó là tôi”. Phát biểu này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên làn sóng tranh luận lớn.

Sau đó, Real Madrid TV và các CĐV “Los Blancos” cũng lên tiếng chỉ trích công tác trọng tài, cho rằng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng. Theo họ, tình huống Tenaglia tác động lên Vinicius là đủ rõ ràng để thổi phạt, đặc biệt trong bối cảnh VAR cũng không can thiệp.

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Xabi Alonso tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm so với đội đầu bảng Barcelona.

