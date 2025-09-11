Bước ngoặt sự nghiệp của Mainoo

Từng được kỳ vọng trở thành tương lai của MU cũng như đội tuyển Anh, Kobbie Mainoo đang đối diện với giai đoạn đầy thử thách tại Old Trafford.

Mainoo phải nỗ lực cạnh tranh suất đá chính. Ảnh: Reuters.

Tính đến nay, Mainoo mới có vỏn vẹn 45 phút thi đấu tại Premier League 2025/26 trong chiến thắng trước Burnley, cùng một lần đá chính ở League Cup, giải đấu mà MU đã bị loại khi thua Grimsby Town.

Việc ít được ra sân tại MU khiến Mainoo bỏ lỡ cơ hội góp mặt trong các đợt triệu tập đội tuyển Anh trong tháng này. Ở mùa hè vừa qua, Mainoo đề đạc nguyện vọng muốn rời MU theo dạng cho mượn nhưng bị ban lãnh đạo MU, đặc biệt là Sir Jim Ratcliffe, từ chối.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, thông điệp từ Old Trafford rất rõ ràng: “Kobbie Mainoo không được phép rời đi". Dù vậy, tương lai của anh tại Old Trafford vẫn chưa được đảm bảo. Nếu viễn cảnh phải ngồi dự bị dài hạn tiếp diễn, khả năng MU cho mượn Mainoo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong bối cảnh đó, Mainoo đang nỗ lực không ngừng để chứng tỏ bản thân. Anh chủ động tập luyện thể lực cùng HLV cá nhân Jonas Dodoo trong quãng thời gian FIFA Days và đã chia sẻ những đoạn video tập luyện với cường độ cao lên mạng xã hội.

Hình ảnh một Mainoo mạnh mẽ, kỷ luật hơn đã nhận được nhiều lời khen và sự kỳ vọng từ người hâm mộ, đặc biệt khi trận derby Manchester với Man City đang cận kề.

Không chỉ trên sân tập, Mainoo còn thể hiện tâm trạng và khát khao của mình qua mạng xã hội, nơi anh chia sẻ những bài đăng tích cực và hứa hẹn cho sự trở lại trong thời gian tới.

Thủ môn mới của MU ghi bàn từ quả phạt góc Sense Lammens ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội trẻ Club Brugge trước Real Madrid ở UEFA Youth League 2019, khi mới 17 tuổi trong lúc lên tham gia tấn công vào những phút cuối trận.