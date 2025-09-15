Lời nguyền 'rời MU là chơi hay' lại xuất hiện

Andre Onana gây sốt với màn trình diễn ấn tượng khi ra mắt Trabzonspor, mặc dù đội bóng của anh thua 0-1 trước Fenerbahce ở vòng 5 Thổ Nhĩ Kỳ khuya 14/9.

Onana ghi dấu ấn ở trận ra mắt Trabzonspor.

Onana chịu áp lực ở MU và bị đẩy sang Trabzonspor dưới dạng cho mượn. Tại Premier League, anh mắc lỗi dẫn đến bàn thua nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong suốt thời gian khoác áo "Quỷ đỏ". Do đó, việc thay đổi môi trường là điều cần thiết để tìm lại phong độ.

Trong ngày Onana ra mắt, Trabzonspor thất bại, nhưng để lại những tín hiệu tích cực trước đội bóng đang xếp thứ hai tại Super Lig. Dù không thể ngăn cản bàn thua duy nhất của trận đấu, Onana chứng minh được giá trị khi phải đối mặt với 29 cú sút, trong đó có 8 pha cứu thua xuất sắc, ngăn tổng cộng 1,63 bàn thắng kỳ vọng (xG) từ đối thủ.

Truyền thông Anh tỏ ra bất ngờ với màn trình diễn của Onana. Sofa Score và FotMob lần lượt chấm Onana 8,4 và 8,7 điểm, qua đó trở thành cầu thủ hay nhất trận. Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen, bất chấp có một vài ý kiến chỉ trích về pha xử lý chưa tốt dẫn đến bàn thua của Onana.

"McTominay, Antony, Onana, Hojlund đều chơi hay khi rời MU", "CLB gọi mình là 'Quỷ đỏ' nhưng luôn hạ bệ cầu thủ của chính mình", "Lời nguyền rời MU là tỏa sáng lại ứng nghiệm", "Manchester United luôn là vấn đề",... là phản ứng chung của người hâm mộ.

"Onana kéo dài thêm danh sách những cầu thủ chơi mờ nhạt ở MU, song tỏa sáng khi chuyển sang đội bóng khác", Giveme Sport kết luận.