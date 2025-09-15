Onana mắc sai lầm trong ngày ra mắt CLB mới

Rạng sáng 15/9, Andre Onana mắc lỗi trong trận thua 0-1 của Trabzonspor trước Fenerbahce ở vòng 5 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Onana ra mắt không thành công.

Trên sân Sukru Saracoglu, Trabzonspor nhập cuộc khá tự tin. Tuy nhiên, mọi tính toán của đội khách đổ bể vì tấm thẻ đỏ vô duyên của Okay Yokuslu ở phút 20. Sau khi tiền vệ này rời sân, Trabzonspor chỉ còn biết gồng mình chống đỡ những pha tấn công của Fenerbahce.

Andre Onana nhận kỳ vọng lớn trong khung gỗ đội khách nhưng liên tục có những pha xử lý lập bập. Đến phút 45, cựu thủ môn MU mắc lỗi dẫn đến bàn thua của Trabzonspor.

Onana đẩy bóng ra trước mặt sau cú sút căng của Fred, tạo điều kiện cho Sebastian Szymanski ập vào đá bồi nhưng không thành công. Dù vậy, El Nesyri có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Ngay đầu hiệp hai, Trabzonspor suýt nhận bàn thua thứ 2. Onana lại để bóng bật khỏi tay sau cú sút của tiền đạo đội chủ nhà, sau đó cuống cuồng sửa sai.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp hai, Fernerbahce chủ động giảm nhịp độ nhưng suýt có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 82. Onana đã đứng chôn chân sau cú volley của Irfan Kahveci. Bóng đập cột rồi nảy đúng vào tầm tay của thủ môn sinh năm 1996. Dấu ấn đáng chú ý nhất của cựu sao MU là pha đổ người cản cú đệm cận thành của đội chủ nhà ở phút 32.

Trabzonspor đứt mạch bất bại từ đầu mùa và bị Fenerbahce chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.