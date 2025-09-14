Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuộc tái ngộ thú vị cách derby Manchester hơn 3.000 km

  • Chủ nhật, 14/9/2025 11:00 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Cuộc đối đầu giữa Ederson và Andre Onana thu hút sự chú ý ở Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày Man City chạm trán nảy lửa với MU tại nước Anh.

Ederson và Onana cùng rời Manchester để sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng trong tháng 8.

Tối 14/9 (giờ Hà Nội), Man City tiếp đón MU trong trận derby Manchester ở vòng 4 Premier League, trùng thời điểm Ederson và Onana gặp lại nhau, nhưng lần này trong màu áo các đội bóng mới.

Ederson và Onana gặp nhau 5 lần ở các trận derby Manchester. Trận gần nhất giữa hai đội là vào tháng 4 tại Old Trafford. Ít ai ngờ rằng chỉ 5 tháng sau, cả hai thủ môn sẽ ra sân đối đầu nhau ở nơi cách Manchester hơn 3.000 km.

Fenerbahce và Trabzonspor có thể không phải trận đấu mà người hâm mộ Premier League thường xuyên theo dõi, nhưng nhận được sự quan tâm đặc biệt ở vị trí khung gỗ với sự xuất hiện của Ederson và Onana.

Hai thủ môn cùng rời Manchester trong hè 2025. Ederson tới Fenerbahce theo hợp đồng mua đứt, còn Onana chuyển đến Trabzonspor theo dạng cho mượn. Onana liên tiếp mắc sai lầm nên bị loại khỏi MU. Trong khi đó, Ederson kết thúc sự nghiệp huy hoàng tại Man City sau khi Gianluigi Donnarumma xuất hiện.

Đây là khởi đầu cho một hành trình mới với cả Ederson và Onana. Cả hai chắc chắn hy vọng không mắc bất kỳ sai lầm nào. Hiện Fenerbahce xếp thứ 6 với 7 điểm sau 3 trận, trong khi Trabzonspor đứng thứ nhì với 10 điểm trong 4 trận đã đấu ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Bất ngờ với Martial

Cựu tiền đạo MU chuẩn bị trở thành đồng đội của Sergio Ramos, Sergio Canales trong màu áo Monterrey ở giải VĐQG Mexico khi mới 29 tuổi.

18 giờ trước

Onana tạo cơn sốt khó tin

Thủ môn Andre Onana bất ngờ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ Trabzonspor khi đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ.

09:49 12/9/2025

Tạm biệt, Ederson

Manchester City chia tay Ederson trong lặng lẽ. Không có những màn tri ân rầm rộ hay nước mắt trên thảm cỏ Etihad, chỉ là một lời thông báo khô khan: anh gia nhập Fenerbahce.

10:07 3/9/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

